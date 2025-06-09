«МойОфис» 3.4 и Squadus 1.9: летние обновления

«МойОфис», российская продуктовая компания, представила обновление компонентов экосистемы. В новом релизе улучшения получили «Документы Онлайн», «Документы Настольные», Squadus, а также настольный почтовый клиент. Помимо функциональных изменений и увеличения производительности приложений, были представлены и новые сквозные сценарии в корпоративных продуктах, которые призваны упростить коммуникацию и повысить эффективность совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«МойОфис Документы Онлайн»

В релизе 3.4 наибольшее количество изменений и улучшений получило решение «МойОфис» Документы Онлайн».

– Новый уровень доступа к файлам — комментирование. При совместной работе с документами владелец исходного файла может больше не переживать за сохранность его данных и структуры. С помощью нового уровня доступа – комментирования – стало возможным предоставлять право только на оставление комментариев в документе: вносить исправления такие пользователи не смогут. Пользователи с правами на комментирование могут оставлять комментарии в текстовых документах и таблицах, а также просматривать папки, презентации, доски и другие файлы.

– Упоминание пользователей в комментариях. Теперь при работе с текстовыми документами можно упоминать в комментариях других пользователей. Так сотрудник, получив уведомление об упоминании, среагирует быстрее, что позволит согласовывать документы более оперативно.

– Комментарии в табличном редакторе. В табличных документах формата XLSX появилась возможность оставлять комментарии – пользователи могут обсуждать дополнения и исправления, не покидая документ.

МойОфис Комментарии в табличном редакторе

– Выбор типа уведомлений и канала их получения. Пользователи могут выбрать тип уведомлений, которые планируют получать: связанные с правами доступа, об изменении файлов и/или об упоминании в комментариях в документах. Также можно указать канал, по которому удобно получать уведомления — по электронной почте или в Squadus.

– Отслеживание действий пользователей на доске в режиме просмотра. В случае, если над доской одновременно работает больше пользователей, чем разрешено установленным лимитом, то часть пользователей может находиться в режиме просмотра доски и видеть при этом в режиме реального времени все перемещения других пользователей, а также те изменения, которые они вносят. А если курсоры других пользователей мешают, то их можно легко скрыть.

МойОфис Отслеживание действий пользователей на доске в режиме просмотра

– Добавление ссылок на отдельные объекты на доске. Работа на досках, содержащих большое количество информации, стала удобнее. В новом релизе появилась возможность создавать ссылку на определенный объект, размещенный на доске, и отправить ее любым удобным способом – по электронной почте или в мессенджере.

– Изменения в интерфейсе. В новом релизе решения «Документы Онлайн» изменились названия приложений и разделов. Теперь приложения в составе решения называются «МоиФайлы», «МойТекст», «МояТаблица», «МояПрезентация», «МояДоска». Обновились и названия интегрированных приложений, новые названия — «МойКалендарь», «МоиКонтакты», «МояПочта», «МойСквадус». Раздел «Мои документы» сменил название на «Мои файлы», а приложение «МоиФайлы» получило новый значок.

Squadus 1.9

В релизе Squadus 1.9 добавили новые интеграционные сценарии Squadus и «МойОфис Документы Онлайн», а также повысили производительность приложений.

– Сквозные сценарии между продуктами «МойОфис». Появилась возможность добавлять уровень доступа «комментирование» при совместной работе с документами. Благодаря этому пользователи могут открывать документы не только с доступом на управление, просмотр и редактирование, но и на комментирование документа. Функциональность доступна в тарифе «Команда».

Также, в Squadus 1.9 появилась поддержка нового формата сообщений чат-бота «МойОфис Документы Онлайн». Теперь при запросе доступа к документу его владелец может прямо из Squadus выдать необходимые права и при необходимости открыть документ в режиме просмотра.

– Стабильность и производительность. В новом релизе в была повышена производительность Squadus: оптимизировано потребление ресурсов; улучшена работа на слабых устройствах; уменьшего время запуска приложения на 30%; повышена производительность веб- и настольных приложений при массовом подключении пользователей к видеоконференциям и вебинарам.

Мобильная версия Squadus тоже стала быстрее — время запуска приложения уменьшилось вдвое. Также была повышена стабильность работы приложения в офлайн-режиме и был улучшен просмотр изображений при низком уровне сигнала мобильной связи.

– Информационная безопасность Squadus. В релизе Squadus 1.9 появились дополнительные сценарии интеграции с DLP SearchInform. Теперь в DLP можно посмотреть как изначально отправленное сообщение, так и последующие изменения в нем.

«МойОфис Документы Настольные»

– Улучшение сквозных сценариев при работе с «Документы Онлайн». В релизе 3.4 был изменен подход при работе с хранилищем «Документы Онлайн». Теперь сохранение документов из настольных редакторов на корпоративном сервере организации осуществляется в оригинальных форматах OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) и ODF (ODT, ODS, ODP), а не во внутренних форматах XODT, XODS, XODP, как ранее. Поскольку хранение документов в разных форматах приводит к дублированию данных, то переход на единые форматы файлов обеспечивает снижение требований к дисковому пространству на серверах, а также нивелирует сложности при обмене файлами с внешними пользователями.

Настольный клиент «МойОфис Почта»

– Обновленная версия ядра и более удобный интерфейс. В релизе 3.4. настольный почтовый клиент получил обновленную версию ядра и полностью переработанный интерфейс. Были произведены следующие изменения: улучшена навигация по компонентам: теперь панель навигации по компонентам расположена слева и доступна из любого места приложения; добавлен выбор формата исходящей почты: в настройках добавлен выбор между автоматическим режимом, HTML и обычным текстом; отображение списка писем стало нагляднее: список можно просматривать как в новом виде — карточками, так и в классическом — таблицей; календарь – добавлена опция отображения только рабочих дней.

По результатам UX-исследования новый пользовательский интерфейс стал в два раза удобнее, а работа с почтой – интуитивно понятнее и быстрее.

В релизе 3.4 также была выпущена версия ГОСТ настольного клиента. Благодаря этому достигается еще большее соответствие требованиям отечественных стандартов — улучшенная совместимость, стабильность и безопасность для корпоративных пользователей.

«Мы продолжаем совершенствовать продукты «МойОфис», делая их более удобными, производительными и безопасными. В новом релизе мы поработали над интерфейсом наших решений, добавили новые функции для совместной работы и расширили сквозные сценарии между приложениями. Эти обновления позволят пользователям продуктов «МойОфис» упростить коммуникацию, повысить производительность и снизить временные затраты при работе с документами», — сказал Евгений Бабаев, директор по продуктам «МойОфис».