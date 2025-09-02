Разделы

Новые облачные технологии МойОфис Доска МояДоска

Новые облачные технологии - МойОфис Доска - МояДоска

«МойОфис Доска» — это интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, который позволяет создавать и редактировать контент в режиме реального времени. Решение предназначено для визуализации и  организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске.  

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «МойОфис» расширяет возможности командной работы в приложении «МояДоска» 1
09.06.2025 «МойОфис» 3.4 и Squadus 1.9: летние обновления 1
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
05.12.2024 «МойОфис» запускает тестирование нового инструмента «МойОфис Доска» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 447 1
Microsoft Corporation 25030 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Red Hat 1333 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4411 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6758 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5785 3
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 198 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1921 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2112 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 2
Лазерная указка - Laser pointer 49 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5040 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 816 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7280 1
Мобильная версия - Mobile version 375 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3053 1
Оповещение и уведомление - Notification 5146 1
xods - формат файла 7 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1894 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7950 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2255 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2337 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5326 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28570 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 249 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1229 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9871 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 664 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1337 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 462 1
Новые облачные технологии - МойОфис 839 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 78 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 131 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 1
Red Hat WildFly - Keycloak 44 1
Новые облачные технологии - МойОфис Файлы 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 87 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1489 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 1
Linux OS 10604 1
Microsoft Windows 16107 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Новые облачные технологии - МойОфис Схема 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 35 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 90 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 12 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 1
Бабаев Евгений 3 2
Потапова Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1023 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 1
Образование в России 2470 1
