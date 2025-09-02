«МойОфис» расширяет возможности командной работы в приложении «МояДоска»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила новую функцию, расширяющую возможности командной работы на интерактивной доске. Теперь облачные файлы можно добавлять на доску и редактировать вместе с коллегами. Это позволит собрать всю информацию о проекте в едином виртуальном пространстве, пригласить других пользователей к совместной проработке идей и подготовке необходимой документации. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«МояДоска» — это интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, визуализации и организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске. Чтобы воспользоваться новыми возможностями решения, на интерактивную доску проекта в «МойОфис Документы Онлайн» достаточно просто добавить любой облачный документ — текст, таблицу или презентацию, а затем дать нужным пользователям права на просмотр или редактирование этих файлов. Новая функция позволяет работать с облачными документами прямо на доске без перехода в другие приложения.

Кроме того, у решения «МояДоска» появился новый уровень доступа — комментирование. При совместной работе с доской владелец исходного проекта может не беспокоиться, что другие пользователи внесут несогласованные изменения в его контент или структуру. Теперь стало возможным предоставлять право только на комментирование доски, вносить исправления пользователи с таким уровнем доступа не смогут. Чтобы участники процесса не пропустили новые замечания коллег, непрочитанные комментарии на доске система выделяет фиолетовым цветом. Если нужно вернуться к важному комментарию, его можно пометить как непрочитанный.

«МойОфис продолжает расширять возможности командной работы. Теперь «МояДоска» — это не только удобный инструмент для визуализации проектов и отображения структуры. Благодаря новой функции доска становится единым рабочим пространством. Все участники процесса могут видеть проект целиком, централизованно хранить все относящиеся к нему документы и вместе вносить в них изменения в режиме реального времени. При этом не придется тратить время на поиски нужных файлов и их актуальных версий, а также на переключение между приложениями», — сказал директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.