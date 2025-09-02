Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«МойОфис» расширяет возможности командной работы в приложении «МояДоска»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила новую функцию, расширяющую возможности командной работы на интерактивной доске. Теперь облачные файлы можно добавлять на доску и редактировать вместе с коллегами. Это позволит собрать всю информацию о проекте в едином виртуальном пространстве, пригласить других пользователей к совместной проработке идей и подготовке необходимой документации. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«МояДоска» — это интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, визуализации и организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске. Чтобы воспользоваться новыми возможностями решения, на интерактивную доску проекта в «МойОфис Документы Онлайн» достаточно просто добавить любой облачный документ — текст, таблицу или презентацию, а затем дать нужным пользователям права на просмотр или редактирование этих файлов. Новая функция позволяет работать с облачными документами прямо на доске без перехода в другие приложения.

rabota_s_oblachnymi_dokumentami_na_doske_1.png

МойОфис
Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Кроме того, у решения «МояДоска» появился новый уровень доступа — комментирование. При совместной работе с доской владелец исходного проекта может не беспокоиться, что другие пользователи внесут несогласованные изменения в его контент или структуру. Теперь стало возможным предоставлять право только на комментирование доски, вносить исправления пользователи с таким уровнем доступа не смогут. Чтобы участники процесса не пропустили новые замечания коллег, непрочитанные комментарии на доске система выделяет фиолетовым цветом. Если нужно вернуться к важному комментарию, его можно пометить как непрочитанный.

«МойОфис продолжает расширять возможности командной работы. Теперь «МояДоска» — это не только удобный инструмент для визуализации проектов и отображения структуры. Благодаря новой функции доска становится единым рабочим пространством. Все участники процесса могут видеть проект целиком, централизованно хранить все относящиеся к нему документы и вместе вносить в них изменения в режиме реального времени. При этом не придется тратить время на поиски нужных файлов и их актуальных версий, а также на переключение между приложениями», — сказал директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Управление проектами

Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: