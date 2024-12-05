Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«МойОфис» запускает тестирование нового инструмента «МойОфис Доска»

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске тестирования нового инструмента «МойОфис Доска». На данном этапе решение доступно пользователям серверных продуктов «МойОфис Частное Облако 3», «МойОфис Профессиональный 2» и «МойОфис Профессиональный 3». Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

«МойОфис Доска» — это интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, который позволяет создавать и редактировать контент в режиме реального времени. Решение предназначено для визуализации и организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске. В текущей версии приложения «МойОфис Доска» доступны следующие функции: создание бесконечных досок; управление правами доступа к доске; совместная работа в режиме редактирования; создание и редактирование фигур, линий, текста и фреймов; использование лазерной указки.

«Теперь веб-редакторов «МойОфис» стало больше – пользователи могут изображать нужные им процессы на виртуальной доске. Это удобный инструмент для визуализации проектов, отображения структуры, формирования сценариев. Мы приглашаем наших клиентов протестировать новую функциональность в серверных продуктах и поделиться обратной связью, чтобы помочь нам усовершенствовать новое приложение», – сказала Анна Потапова, и.о. директора по продуктам «МойОфис».

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще