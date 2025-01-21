Потапова Анна
|21.01.2025
|ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
|05.12.2024
|«МойОфис» запускает тестирование нового инструмента «МойОфис Доска» 1
Потапова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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