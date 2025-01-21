Миняев Андрей
Миняев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
|Docsvision - ДоксВижн 1008 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
|Индия - Bharat 5446 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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