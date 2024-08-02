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«Цифровой КУПОЛ» для централизованной аутентификации и управления доступом включен в реестр российского ПО

Решение «Цифровой КУПОЛ», разработанное компанией «Диджитал Дизайн» для централизованной аутентификации и управления доступом в корпоративных информационных системах (ИС), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн».

«Цифровой КУПОЛ» предназначен для крупных организаций, ИТ-инфраструктура которых включает информационные системы персональных данных (ИСПДн), государственные информационные системы (ГИС), автоматизированные системы (АС), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) разных классов, уровней защищенности и категорий значимости.

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Решение обеспечивает авторизацию и аутентификацию сотрудников, клиентов и контрагентов во всех подключенных ИС с применением технологии сквозного входа (SSO). Автоматизирует контроль доступа на основе динамических ролевых моделей. Дает возможность управлять сессиями пользователей в ИС, поддерживающих OpenID Connect. А также позволяет генерировать идентификационную информацию, применять многофакторную аутентификацию для подключения к системам организации. Регистрирует события безопасности и контролирует целостность корпоративных ИС.

«Цифровой КУПОЛ» автоматизирует и упрощает аудит доступа сотрудников в информационные системы, находящиеся под его управлением, благодаря централизованной авторизации и аутентификации, регистрации событий безопасности. Наше решение, включенное в реестр отечественного ПО и разработанное в соответствии с требованиями приказов и методических документов ФСТЭК России, также позволяет импортозаместить аналогичные иностранные продукты», — отметил Андрей Миняев, руководитель центра информационной безопасности компании «Диджитал Дизайн».

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