«Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске четвертого обновления в 2021 г. Основные изменения в новом релизе произошли в продукте «Мойофис частное облако», функциональность которого была существенно расширена: управлять правами доступа к файлам в общих папках стало удобнее, был обновлён интерфейс приложений и улучшена работа с публичными ссылками.

Файловый менеджер

В новом релизе был переработан интерфейс веб-приложения, обновлены пиктограммы и расположение элементов на панели управления, панели инструментов и боковой панели. Элементы нового интерфейса теперь адаптируются под размер окна. Была добавлена команда возврата к предыдущей выдаче поиска или к списку файлов. Аналогично интерфейсу приложений «Мойофис» для других платформ, в веб-редакторах теперь расширена рабочая область за счет отказа от «кристальной подложки» и перехода к новому дизайну.

Помимо этого, были изменены уведомления, которые система покажет пользователю при недостатке свободного пространства в хранилище. Баннер является предупреждающим, пользователь может продолжить работу с файлами, если у него достаточно места. Порог, при достижении которого появляется уведомление, устанавливается администратором системы. По умолчанию такое значение составляет 10% от выделенной квоты, но не более 100 МБ в хранилище пользователя.

В интерфейсе файлового менеджера добавлено контекстное меню, которое можно вызывать правой клавишей мыши при клике по пустому пространству под списком файлов. С помощью него пользователи могут создавать документы или загружать папки и файлы в облачное хранилище, доступное в продуктах «Мойофис частное облако» и «Мойофис профессиональный». Меню доступно во всех случаях, кроме ситуации, когда у пользователя нет прав на выполнение этих действий в текущей папке.

Открытый по публичной ссылке документ теперь можно отправить на печать, используя соответствующую команду в окне просмотра. Перед печатью пользователь может задать необходимые параметры в диалоге настройки печати.

При скачивании документа по публичной ссылке, который был загружен в хранилище в форматах XODT и XODS, пользователь теперь может указать и другой формат для сохранения файла. Для текстовых файлов доступно сохранение в DOCX или ODT, для электронных таблиц — XLSX или ODS, а также PDF для всех форматов.

В релизе 2021.04 также стало удобнее работать с правами общего доступа при перемещении файлов из личных в общие папки и обратно. Теперь при переносе документов в общие пространства сохраняются свойства общего доступа к файлу, и пользователю более не требуется повторно их определять. При обратном переносе документа — из общей папки в личную — свойства доступа будут переопределены и документ станет доступен только владельцу личной папки.

Табличный редактор

Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI Интеграция

В веб-версии табличного редактора появилась возможность выбора угла поворота текста в ячейках таблицы. Пользователь может вращать текст с шагом в 15° по или против часовой стрелки, а также вернуться к стандартному положению текста.

При редактировании формул теперь можно с помощью курсора выбрать аргументы функции или ссылки на данные (адрес ячейки, диапазона ячеек или их имена), которые находятся на другом листе электронной таблицы. Помимо этого, всплывающее окно подсказки функции теперь по умолчанию отображается в свернутом виде и не закрывает данные.

Мобильное приложение «Мойофис документы»

В мобильном приложении для Android появилась возможность работать с документами непосредственно в облачном хранилище Google Drive. Теперь пользователи могут открывать, редактировать и сохранять документы в формате Google (Google Docs и Google Sheets), а также в ранее поддерживаемых форматах XODT, XODS, DOCX или XLSX. Презентации Google Slides открываются только в режиме просмотра.

В мобильном приложении также добавлена поддержка новых функций, которые ранее были доступны только при работе в облаке «Мойофис». Теперь пользователям доступны общие (корпоративные) папки в хранилище «Мойофис» и возможность передать другому пользователю права доступа к файлам с помощью роли «Управление».

«При подготовке этого релиза мы сосредоточились на развитии функциональности продуктов "Мойофис частное облако" и мобильного приложения "Мойофис документы". Нами реализованы наиболее востребованные пользователями функции, которые были определены на основе обращений в техподдержку и анализа отзывов в магазинах приложений операционных систем. С целью ускорения коммуникации с пользователями мы изменили поведение приложения для получения быстрой обратной связи. Мера оказалась эффективной — всего через семь дней с момента внедрения этой функции количество оценок приложения в магазине Google Play Store выросло на 316%», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».