«Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций

Обновление «Моего офиса»

Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы «Мой офис».

В релизе 2020.01.R2 усовершенствованы клиентские, серверные и мобильные приложения платформы, рассказали CNews представители компании. Пользовательский интерфейс отечественного офисного пакета переведен еще на четыре иностранных языка. Кроме того, в составе набора средств разработки «Мой офис SDK» появился новый компонент – «Автономный модуль редактирования».



«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. «Мой офис» позволяет работать с документами как открытых форматов ODF (odt, ods, odp), так и с файлами Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt и pptx).

Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные ОС Android, iOS и Tizen и «Аврора». Девять решений на базе «Моего офиса» внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкмосвязи.



Улучшения почтовой системы

Наиболее заметные функциональные изменения произошли в средствах для работы с электронной почтой и календарем. Оптимизация серверных компонентов компонента «Мой офис Почта», как утверждают в НОТ, позволила добиться троекратного увеличения скорости рассылки писем на 500 и более адресатов. Появился отдельный веб-интерфейс администратора, который позволяет управлять пользователями и ресурсами.

Веб-интерфейс администратора, который позволяет управлять пользователями и ресурсами

В почтовой системе стала доступна работа с шаблонами. Теперь администраторы могут создавать и самостоятельно настраивать любые шаблоны для взаимодействия с системами компании. Например, с их помощью можно изменять вид автоматического письма, рассылаемого адресатам при возникновении некоего события, в том числе предусмотреть необходимые поля для дополнительной информации, такие как ссылки на сессии видеоконференцсвязи и вложения.

Образец письма, сформированного по заданному администратором шаблону

В новой версии «Моего офиса» обновлены дизайн приложения «Календарь», а также внешний вид системных уведомлений и автоматических ответов ресурсов. Появилась возможность импорта сторонних календарей – пользователи могут загржать запланированные встречи из почтовой системы Microsoft Exchange.

Приложение «Календарь» «научилось» импортировать запланированные встречи из MS Exchange

Изменился и редактор событий — в «Моем офисе» появились расширенные настройки повторения событий, возможность указания занятости в определенные промежутки времени, просмотр занятости других участников и рекомендации по планированию встреч.

Изменения в версиях для ПК и смартфонов

В новую версию текстового редактора для ПК добавлена функция принудительной очистки форматирования текста, которую можно вызвать через кнопку на панели инструментов или с помощью сочетания клавиш Ctrl и «Пробел», как в Microsoft Word. Эта функция упрощает оформление документов при копировании текста из различных источников. С ее помощью пользователь может сбросить настройки форматирования для конкретного абзаца, сохраняя при этом настройки стилей.

В текстовом редакторе для ПК появилась функция принудительной очистки форматирования текста

В табличном редакторе теперь можно вставлять значения без учета стилей форматирования что может пригодиться при переносе данных из одной таблицы в другую. Также пользователям стал доступен выбор шаблона числового формата в ячейках.

В редактор таблиц добавлена функция вставки содержимого буфера обмена без сохранения форматирования

В релизе 2020.02.R2 появилась возможность заменять базовый шаблон нового документа. Администраторы корпоративных сетей могут распространять как базовые, так и пользовательские шаблоны с помощью средств централизованного управления компьютерами. С помощью этой функции ускоряется переход на новые шаблоны при смене элементов брендирования (логотипов, фирменных шрифтов), изменении реквизитов или других данных организации. При запуске приложения пользователем новый документ будет создаваться на основе такого шаблона.

Дизайн почтового клиента «Мой офис Почта» для ПК был обновлен. Также появилась возможность отображения аватаров пользователей. Ранее такая функция была доступна только в облачной версии почтового клиента.

Обновление также затронуло и мобильную версию «Моего офиса». Пользователи смартфонов Apple теперь могут подключать профили почты, календаря, контактов и глобальной адресной книги с помощью штатных приложений операционной системы iOS.

В мобильных приложениях для редактирования документов появились функции работы с графическими фигурами, текстовыми комментариями и возможность применения фильтров на панели рецензирования.

Новый компонент SDK «Моего офиса»

Комплект средств для разработчиков пополнился «Автономным модулем редактирования» (АМР). Этот компонент позволяет встраивать в стороннее ПО отдельные браузерные версии приложений «Мой офис Текст» и «Мой офис Таблица». Такие приложения, как рассказали CNews в НОТ, не требуют отдельного сервера и содержат полный набор функций редактирования и форматирования, хотя и лишены возможностей для совместной работы.

Новый модуль доступен технологическим партнерам НОТ по специальной ISV-лицензии, которая приобретается отдельно.

«Мой офис Document API» – интерфейс интеграции сторонних ИТ-решений с настольными редакторами из пакета «Мой офис», предназначенный для правки текстовых документов и таблиц, также был обновлен. Теперь пользователи могут задействовать функции для работы с отдельными разделами документа и выбирать книжный или альбомный формат страницы.

Поддержка дополнительных языков

Облачные версии приложений пакета «Мой офис» теперь переведены на белорусский, казахский, немецкий и итальянский языки.

Приложения для ПК также получили поддержку французского языка.

Приложения «Моего офиса» для ПК переведены на французский язык

Общее количество иностранных языков достигло 11 — помимо русского, интерфейс «Моего офиса» можно переключить на татарский, башкирский, английский, испанский и португальский языки.

Предшествующие обновления платформы

Первое комплексное обновление «Моего офиса» в 2020 г. вышло в конце апреля. В релизе были улучшены функции приложений «Мой офис», в том числе значительно усовершенствован компонент «Мой офис SDK». Появились поддержка расширений на скриптовом языке Lua, совместимость с платформой корпоративных коммуникаций Dialog, а также с Amazon S3-совместимыми хранилищами.

В конце 2019 г. CNews сообщил о выпуске релиза 2019.03. Главным новшеством обновленной платформы стала уникальная функция голосовых заметок, добавленная в мобильное приложение «Мой офис Документы». Кроме того, обновление принесло пользователям функцию сравнения документов, поддержку новых иностранных языков, а также переработанные интерфейс и дизайн редакторов и почты.