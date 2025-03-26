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TSV tab separated values Значения, разделённые табуляцией Текстовый формат для представления таблиц баз данных
TSV и организации, системы, технологии, персоны:
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
|Хан Джесу 5 3
|Хамитов Александр 8 1
|Васильев Роман 17 1
|Щеглов Петр 57 1
|Baek Jeeho - Баик Джихо 6 1
|VideoCardz 33 1
|Silicon 484 1
|Omdia 25 2
|Gartner - Гартнер 3565 1
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