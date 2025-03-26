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TSV tab separated values Значения, разделённые табуляцией Текстовый формат для представления таблиц баз данных


26.03.2025 В России создается передовая технология производства чипов. Такую пытается освоить Европа 1
28.03.2022 «Диасофт» обеспечит импортозамещение программных продуктов в страховых компаниях 1
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
25.03.2021 Samsung разработала память DDR5 объемом 512 ГБ для суперкомпьютеров и ЦОД 1
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 1
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память 1
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1
20.02.2018 Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ 1
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом 1
11.01.2018 Samsung начала производство 8-гигабайтной памяти High Bandwidth Memory-2 1
21.07.2017 Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2 1
19.01.2016 Samsung начала серийное производство памяти 4 ГБ DRAM на базе новейшего интерфейса High Bandwidth Memory 1
27.11.2015 Samsung начала серийное производство модулей 128 ГБ DDR4 для корпоративных серверов 1
12.08.2015 Toshiba разрабатывает модуль флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов по технологии TSV 1
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice 1
27.08.2014 Samsung начала серийное производство модулей памяти DDR4 на базе технологии 3D TSV 1
01.02.2012 Другое измерение: процессоры будут расти "вверх" 1
23.04.2007 Samsung разработал компактный модуль памяти DIMM 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

TSV и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10312 10
Intel Corporation 12245 3
AMD - Advanced Micro Devices 4266 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1481 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 434 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1460 1
SAS Institute 979 1
Fujitsu 2043 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Toshiba Corporation 2934 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Microsoft Corporation 24728 1
Google LLC 11876 1
Diasoft - Диасофт 902 1
Oracle Corporation 6730 1
Yolle Developpement 1 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 895 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7966 9
DDR - Double data rate 2756 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30118 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16162 6
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 69 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20974 5
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 234 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1052 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2206 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13436 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11197 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9421 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6837 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2690 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 2
NAND flash memory - флеш-память 626 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4637 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1862 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 246 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5801 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14513 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9508 2
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4310 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10660 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 304 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3809 2
Microsoft Office 3776 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 2
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 2
Samsung Aquabolt 4 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 2
Samsung Flarebolt 3 2
Linux OS 10101 2
Microsoft Office Excel 1209 2
Microsoft Office Word 824 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 2
Microsoft Windows 15791 2
Apache OpenOffice 473 2
Microsoft Windows 10 1780 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 475 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2073 1
Microsoft Windows PowerShell 182 1
Zecurion DLP 65 1
Flashbolt - Пакет инструментов для создания загрузочных USB-носителей 3 1
Samsung SAS SSD 1 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 6 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 1
Samsung PM - серия SSD 13 1
Zecurion Reports 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
Apple iOS 7890 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 1
Apple iPadOS 107 1
Apple macOS 2085 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 70 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
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Samsung GDDR 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146587 4
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Африка - Африканский регион 3500 1
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Камерун - Республика 55 1
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