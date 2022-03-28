«Диасофт» обеспечит импортозамещение программных продуктов в страховых компаниях

Компания «Диасофт» готова помочь страховым компаниям заменить иностранные программные продукты на отечественные аналоги, а также провести все необходимые работы по переводу ИТ-инфраструктуры на российские решения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Программные продукты, разработанные специалистами компании «Диасофт», позволят автоматизировать все бизнес-процессы страховой компании. Продукты входят в состав платформы развития Digital Q.Insurance. Высокая надежность и доступность продуктов обеспечит поддержку страхового бизнеса в режиме 24/7 в разных часовых поясах. Гибкая настройка позволит существенно сэкономить время выпуска страховых продуктов. В продуктах в составе платформы Digital Q.Insurance своевременно поддерживаются все законодательные требования и нововведения.

Все программные продукты компании «Диасофт» для страховых компаний зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных:

«Финансы и отчетность»: продукт для ведения бухгалтерского учета по новому Единому плану счетов, позволяет формировать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность. Технологии и методы учета, а также формы отчетности соответствуют требованиям Банка России. Продукт настраивается под конкретную учетную политику страховой компании.

«Перестрахование»: продукт предназначен для автоматизации учета договоров перестрахования, заключаемых страховыми и перестраховочными компаниями, и всех перестраховочных операций по этим договорам.

«Страхование жизни»: продукт для автоматизации процессов страховой деятельности в компаниях, занимающихся накопительным, смешанным, инвестиционным, пенсионным и кредитным страхованием жизни, а также страхованием от несчастных случаев. Позволяет автоматизировать весь комплекс задач по страхованию жизни.

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«ДМС»: продукт обеспечивает автоматизацию медицинского страхования – от разработки страховых продуктов и программ до финансового планирования, контроллинга и отчетности. Для повышения эффективности и синхронизации работы компании используется единая база данных, которая позволяет всем участникам бизнес-процессов получать одновременный доступ к хранящейся в ней информации.

«Общее страхование»: продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов страхования, отличного от страхования жизни (от несчастных случаев, автострахование и др.). Помогает решать все задачи страховой компании, включая учет договоров, страховых событий, урегулирование убытков, автоматизацию взаимодействия с агентами и др.

Также компания «Диасофт» провела следующие работы по импортозамещению: Реализованы проекты по переводу решений клиентов с Oracle на PostgreSQL. Серверная часть продуктов «Диасофт» работает на Linux и поддерживает работу с БД PostgreSQL. Клиентская часть может работать на Linux в оболочке Wine. Генерация отчетов в клиентской части продуктов интегрируется с OpenOffice. Первоочередные отчеты клиента могут быть переведены на конструктор печатных форм, независимый от MS Office. Бухгалтерские отчеты в программном продукте «Финансы и отчетность» могут быть переведены из формата Еxcel в формат TSV.