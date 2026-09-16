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Васильев Роман

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Zecurion и «АМТ-Груп» объявляют о совместимости продуктов 1
10.11.2025 «Пруфтек ИТ» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России 1
16.05.2024 В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались 1
15.05.2024 Fplus запустил производство реестровых мониторов 1
27.09.2023 Zecurion обновила свою DLP-систему 1
12.04.2022 Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
17.02.2022 «Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов 1
29.01.2019 Искусственный интеллект и свободное ПО: как выглядят современные чаты 1
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом 1
19.08.2015 Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS 1
05.08.2014 Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR 1
21.05.2013 Вышел новый Zecurion Zserver с поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS 1
10.12.2012 Zecurion выпустил Zdiscovery 2.0: DLP-систему для поиска конфиденциальных данных 1
21.08.2012 Eastwind завершил ребрендинг 1
06.06.2011 Русский хакер вскрыл секретный протокол Skype 1
06.07.2010 Вышел Zdisk 2.10: теперь с поддержкой Windows 7 1
27.11.2007 Новая версия Zlock поддерживает Windows Vista 1
22.03.2002 ЛАНИТ создала Консалтинговый Центр 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Васильев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 386 12
Microsoft Corporation 25841 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 425 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Ланит Консалтинг 14 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
SAS Data Laboratory 1 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 21 1
Apple Inc 13250 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 1
SAS Institute 1086 1
Крок - Croc 1969 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Telegram Group 2976 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 1
Snapchat 151 1
AMT Group - АМТ-Груп 368 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1468 1
Строительный двор 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 437 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8420 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10806 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10647 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7792 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3181 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1906 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4672 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 2
Контрастность 3055 2
Оповещение и уведомление - Notification 6068 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10277 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8738 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 784 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 881 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2788 1
Workflow - Поток работ 370 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6628 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 1
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 21 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2322 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13075 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7713 1
USB Type-A - USB-A 710 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2130 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1582 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3802 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1096 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 1
Моноблок - Monoblock PC 1149 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 20 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control - Zecurion DLP 88 7
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1822 2
Microsoft Windows 16968 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 789 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Python Django - web framework 55 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 1
Microsoft Windows Server 2012 204 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 79 1
Zecurion Reports 6 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 1
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 13 1
SAS Optimization on Cloud 1 1
Zecurion Zserver 2 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus MO - серия мониторов 2 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
Google Android 15325 1
Linux OS 11618 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3578 1
Apple macOS 2445 1
Microsoft Office 4207 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 1
Apple - App Store 3139 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1631 1
Microsoft Windows XP 2433 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2546 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1700 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Трандин Сергей 130 1
Расторгуев Арсений 8 1
Купцов Дмитрий 15 1
Торговцев Сергей 6 1
Бушманов Ефим 4 1
Черняев Тимофей 1 1
Корелова Ирина 1 1
Парфенов Артем 9 1
Березин Максим 147 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 2
США - Иллинойс 340 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 8 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5786 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 970 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2339 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 103 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 333 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 1
Аренда 2715 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 378 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 556 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1431 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4019 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 1
The Register - The Register Hardware 1793 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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