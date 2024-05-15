Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Fplus запустил производство реестровых мониторов

В линейке российского производителя ИТ-оборудования Fplus появились первые мониторы. Они разрабатываются и изготавливаются в России на собственном производстве компании в Подмосковье. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Mониторы Fplus включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Они успешно прошли всестороннюю оценку по балльной системе, введенной Минпромторгом, набрав необходимые 90 баллов. Номера реестровых записей: №10535560 и №10535561.

Мониторы Fplus МО-24F129-HD с диагональю 23,8 дюйма и Fplus MO-27Q229-HDC с диагональю 27 дюймов предназначены для использования в офисах коммерческих компаний, в государственных и муниципальных учреждениях. Они выполнены на базе IPS-матриц, отличаются высоким уровнем яркости (350 Кд) и контрастности, а также точностью цветопередачи. Частота обновления экрана у обеих моделей составляет 75 Гц. Первая партия реестровых мониторов Fplus уже сошла с конвейера и готова к отгрузке.

monit-fplus-proizv700.jpg

Fplus запустил производство реестровых мониторов
Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше
Бизнес

«Для Fplus это не просто включение очередного продукта в реестр, это запуск нового направления бизнеса, так как это первые мониторы в нашей продуктовой линейке. При их разработке мы делали особый акцент на качестве изображения. Как колеса в автомобиле могут ухудшить или улучшить качество поездки, монитор может ухудшить или улучшить качество отображения значимой информации. Поэтому для нас важно было создать достойные российские устройства, которые отвечают требованиям пользователей в бизнес-сегменте, в госсекторе, а также частных лиц», — сказал заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов.

«Наши пилотные модели разработаны с учетом пожеланий большинства потенциальных заказчиков и принадлежат двум наиболее востребованным на рынке сегментам. В ближайшем будущем мы планируем расширять линейку реестровых мониторов, чтобы максимально полно удовлетворить запросы всех наших пользователей», — сказал руководитель направления «Мониторы» компании Fplus Роман Васильев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России создан безэкипажный катер с нестандартным корпусом и необычной конструкцией

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024