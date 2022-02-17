«Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов

Компания «Крок облачные сервисы» заключила партнерство с SAS. Компании подписали соглашение о предоставлении доступа из облака «Крок» к портфолио бизнес-решений на базе SAS Optimization. Услуга позволяет клиентам облачного провайдера быстрее начать работать с инструментами аналитики корпоративного класса, повысить качество анализа и одновременно с этим снизить потребность в собственных вычислительных ресурсах.

На рынке наблюдается трансформация запроса пользователей ИТ-решений. Теперь акцент делается на сокращении времени до получения результата. Совместная команда экспертов «Крок» и SAS создала сервис SAS Optimization on Cloud, который отвечает современным трендам и запросам рынка: быстрый старт, оплата по мере потребления, возможность выбирать разные конфигурации. Для пользователей будут доступны три варианта интерфейсов. Поэтому сервис будет интересен как дата-саентистам, так и бизнес-пользователям.

Облачное решение SAS Optimization on Cloud позволяет решить следующие задачи: проектирование и оптимизация цепочек поставок, оптимизация загрузки вагонов и автотранспорта, оптимизация заказов и запасов на складе, оптимальный выбор поставщиков, оптимизация расписания движения транспортных средств, балансировка плана отгрузок и поставок, определение оптимальной дислокации транспортного парка и т.д.

«Многие наши клиенты после автоматизации и стандартизации транспортно-логистических процессов сталкиваются с тем, что возможности классических TMS-систем уже не могут удовлетворить их потребности. Например, в стандартных сервисах отсутствует балансировка плана отгрузок и поставок, оптимизация расписания движения, определение оптимальной дислокации парка и т.д. Для решения подобных задач наша команда совместно с SAS сформировала пул оптимизационных бизнес-решений — SAS Optimization on Cloud. В основу оптимизационных моделей лег международный опыт команды SAS, включающий разработку комплексных систем принятия решений, позволяющих учитывать множество критериев и вводных. Благодаря сочетанию отработанных методов и процессов SAS и облачных возможностей платформы «Крок» новый сервис позволяет значительно уменьшить срок адаптации решения под новые задачи и сократить сроки до получения результата (time-to-value). Как следствие, клиенты могут за короткое время и при минимальных инвестициях оценить эффективность бизнес-функций и протестировать гипотезы с помощью what-if анализа», — сказал Тимофей Черняев, эксперт «Крок» по автоматизации логистики и цепей поставок.

«Эффект от перехода к оптимизации существенный. Чаще всего его можно оценить с точки зрения финансовой эффективности. Так, например, в рамках решения задачи оптимизации инкассации нам удавалось сокращать затраты на обслуживание банкоматов на 10-30%», — сказал Роман Васильев, руководитель SAS Data Laboratory.

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«Все больше клиентов хотят получить не просто базовую инфраструктуру, а некую комплексную услугу, которая может включать в себя аренду ресурсов, поддержку в режиме 24х7, проактивный сервис и экспертные консультации, а также дополнительные облачные продукты — как инфраструктурные решения, так и бизнес-приложения. Мы идем на встречу таким заказчикам и расширяем наше предложение с помощью зарекомендовавших на рынке программных продуктов, таких как SAS Optimization. Ранее на его базе мы разворачивали в Облаке Крок частные инсталляции. Подобный проект реализован, в частности, для ритейлера «Строительный двор». Теперь данное решение доступно по подписке. Соответственно, еще больше заказчиков сможет оценить преимущества сервисов SAS», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса клиентов компании «Крок облачные сервисы».

Команда «SAS Россия» развивает экспертизу партнеров и разрабатывает совместные отраслевые предложения, которые затем можно предоставлять в формате управляемых аналитических сервисов и услуг. Таким образом, аналитика SAS становится доступной для самых разных сегментов бизнеса.