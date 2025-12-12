Разделы

Строительный двор

Строительный двор

12.12.2025 «Строительный двор» перешел на налоговый мониторинг в Saby и интегрировался с АИС «Налог-3» 1
17.02.2022 «Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов 1
09.11.2020 «Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок» 3
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле 1
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 1
14.03.2012 В 2011 г. доходы Abbyy в мире выросли на 35%, а в России — на 46% 1
02.12.2011 «Строительный двор» построил систему учета первичных документов на базе ABBYY FlexiCapture 3
11.04.2007 В «Промхиме» внедрили СЭД «БОСС-Референт v.3» 1

SAS Institute 1034 3
Крок - Croc 1815 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 3
SAP SE 5433 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
SAS Data Laboratory 1 1
BTLab 14 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Naumen - Наумен 684 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3117 1
АйТи 1440 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Apple Inc 12632 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Amway - Амвэй 15 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 3
ЕРМ - Единое рабочее место 43 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 323 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Стандартизация - Standardization 2244 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11198 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 497 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 248 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2883 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 72 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2470 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 19 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 40 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 922 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Abbyy Compreno 20 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 21 1
SAS Optimization on Cloud 1 1
Naumen QM - Naumen Quality Monitoring 2 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Apple iOS 8245 1
Google Android 14688 1
Microsoft Azure 1460 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Гончарова Анастасия 4 2
Гладков Алексей 4 1
Липич Григорий 65 1
Демченко Евгений 2 1
Шевелева Светлана 1 1
Черняев Тимофей 1 1
Шахурин Илья 2 1
Ларин Дмитрий 37 1
Васильев Роман 18 1
Березин Максим 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1209 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Таджикистан - Республика 913 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 344 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Всероссийская перепись населения 185 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
