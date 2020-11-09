«Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок»

«Строительный двор» запустил проект для решения аналитических задач в рамках промо с помощью продуктов SAS. Компания приняла решение не просто приобрести готовый продукт, а сформировать data-office и наращивать собственную экспертизу.

«Строительный двор» выбрал SAS, потому что гибкий промышленный продукт вендора способен решать задачи разного класса, а команда SAS открыта к передаче знаний, экспертизы и опыта, накопленного в ходе реализации многих проектов в отрасли. В качестве технологического партнера была выбрана ИТ-компания «Крок», один из крупнейших партнеров SAS в России.

Проект был инициирован, чтобы автоматизировать и ускорить все процессы, связанные с запуском, проведением и анализом эффективности промоактивностей. В частности, будут реализованы пост-анализ промо и оценка результатов акций, расчеты эластичности, подбора и поиска товаров-аналогов, оценка влияния промоактивностей на финансовые показатели компании. Также в ходе проекта будут задачи, которые не имеют стандартного решения, например, оценка истинной эффективности промо с учетом каннибализации и гало-эффектов, которые суммируются друг с другом. Процессы планирования промо будут согласованы и интегрированы с другими процессами, среди которых процесс пополнения запасов.

Все аналитические инструменты внедряются на базе платформы SAS Viya. Благодаря реализации проекта, компания сможет увеличить количество запускаемых промоактивностей, повысить долю промочеков, выручку и в целом валовый доход за счет эффективности промо.

Проект для решения аналитических задач в рамках промо не единственный, который «Строительный двор» хочет реализовывать с помощью продуктов SAS, у компании большие планы на решение разнообразных аналитических задач. Помимо аналитических задач планируется создание интерфейсов, что позволит создать единое рабочее место для категорийного менеджера для эффективного принятия решений.

Этот проект рассматривается в компании в качестве фундамента для выстраивания аналитического центра и создания внутренней аналитической экспертизы.

«Мы решили создать полноценный data-office в компании, т.к. понимаем, что сегодня без этого невозможно быть конкурентоспособным на строительном рынке. И этот проект рассматриваем как фундамент для позитивных структурных изменений процессов, выстраивания культуры работы с данными и повышения прозрачности промоактивностей. Из всех достойных кандидатов на роль наших проводников в мире данных мы выбрали SAS – компанию с сорокалетним опытом в аналитике», – сказал Алексей Гладков, руководитель дата-офиса «Стройдвор».

«Управление промоактивностями и их оптимизация является одним из ключевых процессов в ритейле. С помощью качественной аналитики можно значительно повысить эффективность акций и при этом сохранить лояльность покупателя, что стало особенно приоритетно во время пандемии. Проект в Строительном дворе интересен для нас нестандартными задачами, а также возможностью помочь клиенту правильно выстроить процессы и культуру работы с данными и продвинутой аналитикой. Над проектом работает совместная команда специалистов из SAS, «Крок» и «Строительного двора», что позволяет достигать результатов быстрее и значительно помогает в наращивании экспертизы внутри компании заказчика», - сказал Илья Шахурин, менеджер по работе со стратегическими клиентами в ритейле, SAS Россия/СНГ.

«Пандемия оказала значительное влияние на сегмент ритейла, прогнозировать поведение потребителей стало сложнее. Аналитика данных – один из ключевых инструментов, которые помогают минимизировать издержки и извлекать дополнительную прибыль даже из таких привычных для ритейла активностей запуск промоакций. Внедрение решений подобного класса позволяет с высокой точностью моделировать эффективность промо, основываясь на прогнозировании спроса и выбирать наиболее оптимальные механики проведения активностей», - отметила Анастасия Гончарова, руководитель направления «Управление логистикой» ИТ-компании «Крок».