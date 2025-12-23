Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Консалтинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ланит Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Горянский Павел 29 4
|Генс Георгий 76 3
|Генс Филипп 44 3
|Путин Владимир 3358 2
|Тарасов Ярослав 3 1
|Славин Борис 35 1
|Лачков Евгений 39 1
|Кругляков Роман 44 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Энгельгардт Михаил 3 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Дуюнов Андрей 3 1
|Клюев Сергей 2 1
|Добронравов Юрий 1 1
|Кудряшов Алексей 4 1
|Пересыпкин Роман 2 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Вирцер Евгений 42 1
|Дуброво Игорь 4 1
|Чехонин Антон 66 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Васильев Роман 18 1
|Сысоев Дмитрий 9 1
|Ситников Денис 5 1
|Касперская Наталья 303 1
|Ахмеров Тимур 88 1
|Семенов Александр 165 1
|Кохан Владимир 11 1
|Михайлов Александр 44 1
|Смыков Тихон 15 1
|Мурзилка 4 1
|Ведомости 1254 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.