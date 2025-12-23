Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188088
ИКТ 14551
Организации 11282
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81284
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Ланит Консалтинг


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.12.2025 «Ланит» спасен от выселения из исторического здания в центре Москвы. Мэрия требовала снести треть офисов 3
Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP 1
19.01.2023 Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С» 2
01.03.2022 «Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 2
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 2
04.03.2014 В типовом решении «Ланита» для автоматизации процедуры лицензирования появился контрольно-надзорный функционал 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 1
13.09.2010 ФНС: «Ланит» с помощью подставной фирмы недоплатил налогов на 2 млрд рублей 1
24.03.2008 ЛАНИТ автоматизирует дистрибутора алкогольной продукции на базе Microsoft Dynamics NAV 1
22.03.2002 ЛАНИТ создала Консалтинговый Центр 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Ланит Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 12
SAP SE 5440 5
9031 5
Microsoft Corporation 25261 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 4
Oracle Corporation 6881 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 3
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 2
Dell EMC 5096 2
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 2
Ortems 16 2
Ланит - Норбит - Norbit 407 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1257 2
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Ланит - ЭДС-Ланит 6 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
HP - Hewlett-Packard - Peregrine Systems 12 1
Open Computer Solutions - Опен Компьютер Солюшнз 3 1
МегаФон 9949 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 504 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 1
Ланит - diHouse - Дихаус 239 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Fibrum 9 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 36 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
HP Inc. 5763 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Почта России ПАО 2252 2
Альфа-Банк 1872 2
Русагро Группа Компаний 341 2
РЖД ТД - Торговый дом 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Добронравов и Партнеры 1 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Норд Финанс МКК - NORD Finance 2 1
Газпром ПАО 1419 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Евросеть 1417 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 223 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1083 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 882 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 191 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2170 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1618 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18340 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3714 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 924 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Ланит - Lansoft - Goodt Go 1 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 24 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Горянский Павел 29 4
Генс Георгий 76 3
Генс Филипп 44 3
Путин Владимир 3358 2
Тарасов Ярослав 3 1
Славин Борис 35 1
Лачков Евгений 39 1
Кругляков Роман 44 1
Елагин Вячеслав 14 1
Энгельгардт Михаил 3 1
Владимиров Андрей 18 1
Батарова Татьяна 14 1
Голышкин Андрей 5 1
Дуюнов Андрей 3 1
Клюев Сергей 2 1
Добронравов Юрий 1 1
Кудряшов Алексей 4 1
Пересыпкин Роман 2 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Вирцер Евгений 42 1
Дуброво Игорь 4 1
Чехонин Антон 66 1
Чаркин Евгений 314 1
Васильев Роман 18 1
Сысоев Дмитрий 9 1
Ситников Денис 5 1
Касперская Наталья 303 1
Ахмеров Тимур 88 1
Семенов Александр 165 1
Кохан Владимир 11 1
Михайлов Александр 44 1
Смыков Тихон 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45837 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 4
Европа 24651 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 3
Венгрия - Будапешт 115 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Белиз 72 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 972 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10352 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Мурзилка 4 1
Ведомости 1254 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 50 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще