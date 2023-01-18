Разделы

ПО Бизнес Тендеры Импортонезависимость Техника
|

Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С»

Бизнес-системы «дочки» РЖД с софта немецкой SAP на ПО российской «1С» по итогам тендера переведут сразу две ИТ-компании. В конкурсе победила заявка коллективного участника, поданная входящим в «Ланит» «Норбитом» и принадлежащей гендиректору «Ланит-холдинга» «Н-системс».

Победитель тендера РЖД

Как выяснил CNews, бизнес-системы дочерней структуры РЖД («Торговый дом РЖД») с продуктов немецкой SAP на решения российской фирмы «1С» переведет «дочка» «Ланита». Ей в этом поможет еще одна ИТ-компания, связанная с этим интегратором. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

«Торговый дом РЖД» специализируется на материально-техническом снабжении холдинга, в том числе подвижным составом (локомотивами, вагонами и пр.). Подробнее о тендере CNews писал в декабре 2022 г. Открытый конкурс на перевод бизнес-систем структуры РЖД был объявлен 13 декабря 2022 г. с начальной максимальной ценой договора в 48,5 млн руб. (без учета НДС). Заявки от претендентов принимались до 29 декабря. Итоги были подведены 30 декабря.

Согласно протоколу подведения итогов, в конкурсе принимали участие семь заявок. Победителем стали ООО «Н-системс» и ООО «Норбит» (входит в «Ланит»). Цена контракта структуры РЖД с коллективным участником составит 36,4 млн руб. (снижение цены на 12,1 млн руб. или 25%).

Как пояснили CNews представители «Норбита», «Н-системс» и их компания участвовали в конкурсе с коллективной заявкой. «Специфику организации совместной работы и распределение зон ответственности мы не раскрываем, так как это относится к коммерческой тайне», — уточнили собеседники редакции. Работы по договору должны быть выполнены в срок до 11 мая 2024 г., после чего еще в течение одного года исполнитель должен осуществлять гарантийное обслуживание системы.

При этом «Н-системс» и «Норбит» связаны друг с другом. Согласно «Контур.фокусу», «Н-системс» на 100% принадлежит Александру Михайлову — гендиректору и совладельцу ООО «Ланит-холдинг». ООО «Норбит» на 90% принадлежит ООО «Ланит-консалтинг» и на 10% ООО «Ланит-холинг». В своб очередь, ООО «Ланит-холдинг» принадлежит Филиппу Генсу (99%) и Александру Михайлову (1%).

Чем пользуется «дочка» РЖД

Как следует из техзадания на проект, в настоящее время в «Торговом доме РЖД» управленческий, бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием SAP.

rzhd_600.jpg

«Н-системс» переведет системы «Торгового дома РЖД» на «1С»

С продуктами «1С» «дочка» РЖД уже также знакома. Она использует «1С» для автоматизации учета закупочных процедур (формирования реестра закупок, плана закупок, исполнения реестра закупок и прочей информации для нужд управленческого учета).

На смену продуктам SAP в ходе проекта должны прийти решения на платформе «1С: предприятие 8.3».

Отметим, SAP решила приостановить свою деятельность на территории России на неопределенный срок в первых числах марта 2022 г., после начала спецоперации.

Чем занимается победитель конкурса

Согласно официальному сайту компании, «Н-системс» занимается разработкой и внедрением ПО для автоматизации бизнес-процессов, в частности, внедрением ERP и CRM-систем, а также продажей лицензий на ПО SAP, «1C», «Террасофт» и др.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы
Поддержка ИТ-отрасли

Компания «Норбит» специализируется также на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. В марте 2022 г. CNews выяснил, что «Норбит» взяла контроль над «Эй би си консалтингом». Эта организация занимается внедрением решений для управления персоналом на базе SAP.

Согласно «Контур.фокусу», выручка «Н-системс» по итогам 2021 г. составила 859,2 млн руб., что на 2% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом составила 19,5 млн руб. Выручка «Норбита», по данным «Контур.фокуса», по результатам 2021 г. составила 1,2 млрд руб., что на 24% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль достигла 163,3 млн руб.

Импортозамещение ERP в РЖД

Как писал CNews по итогам выступления директора по ИТ в РЖД Евгения Чаркина на «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» в начале ноября 2022 г. холдинг в условиях западных санкций еще в начале весны 2022 г. полностью прекратили закупать зарубежное ПО.

При этом еще в декабре 2017 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству и РЖД перевести железные дороги страны на преимущественное использование отечественного ПО.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
Цифровизация

Тогда же CNews писал, что, по данным сайта госзакупок, на лицензии и поддержку ПО SAP в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г.

Однако к тому моменту, в ноябре 2017 г. в рамках CNews Forum РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

Кроме того, еще в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя

В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

«Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций

МВД не могут поставить СХД ценой миллиард за штуку. Поставщик платит миллионы неустойки

Генпрокуратура со второй попытки ищет кому заплатить полмиллиарда за перевод своих систем на «1С»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще