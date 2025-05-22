Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горянский Павел
УПОМИНАНИЯ
Горянский Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 76 2
|Черникова Ксения 5 2
|Грознова Наталья 2 2
|Путин Владимир 3239 1
|Чехонин Антон 65 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Бобровников Борис 104 1
|Растопшин Павел 46 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Белов Александр 74 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Солодилов Андрей 9 1
|Головачев Михаил 20 1
|Бяков Юрий 42 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Адылин Павел 18 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Коновалов Борис 14 1
|Томлянович Степан 6 1
|Дуброво Игорь 4 1
|Никитин Валерий 16 1
|Исаев Дмитрий 46 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Зинченко Алексей 2 1
|Урусов Алексей 4 1
|Черенков Павел 9 1
|Соколов Игорь 22 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Лачков Евгений 38 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Пенязь Дмитрий 21 1
|Котов Иван 11 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
|Вольпе Борис 92 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
|IDC - International Data Corporation 4919 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
|Gartner - Гартнер 3572 1
|Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.