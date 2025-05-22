Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Горянский Павел


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Консист Констракшн» и «НВТ-Системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня 1
24.05.2024 «Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 «Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо» 1
20.02.2024 «Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве 1
13.02.2024 «Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport 1
Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP 1
Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP 2
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 1
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
25.10.2016 «Консист Бизнес Групп» привезла в Россию облачную платформу для управления персоналом от Cornerstone OnDemand 1
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 1
28.01.2016 «Ланит» внедрил первую очередь системы планирования и отчетности в «Газпром нефти» 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
30.09.2013 «Ланит» оснастил автоматизированной системой управления «Алексинский химический комбинат» 1
20.02.2013 «Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ 1
19.09.2008 «Ланит» открыл два новых филиала в Пермском крае и Татарстане 1
14.08.2008 «НГК «Славнефть» строит систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning 1
11.02.2008 ЛАНИТ открыл в Нижнем Новгороде подразделение по внедрению SAP 1
21.01.2008 «Альянс Банк» автоматизирует управление проектами 1
19.12.2007 ЛАНИТ открыл центр компетенции по BI-решениям Hyperion 1
25.10.2007 ЛАНИТ внедряет Microsoft Dynamics AX на пищевом комбинате «Хороший вкус» 1
02.03.2007 Oracle покупает лидера BI-систем 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Горянский Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 21
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 16
SAP SE 5327 7
Oracle Corporation 6757 7
Microsoft Corporation 24843 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 5
Ланит Консалтинг 12 4
8461 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 3
Ortems 16 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Dell EMC 5051 2
Корус Консалтинг ГК 1252 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 2
Ростех - Автоматика Концерн 1669 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 2
МегаФон 9256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
Softline - Софтлайн 2969 1
Крок - Croc 1785 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ФОРС - Центр разработки 648 1
АйТи 1381 1
Inventive Retail Group 76 1
Dassault Systemes 221 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
СИНХ - Таттелеком 207 1
Ланит Интеграция 195 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
Газпром ПАО 1365 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 2
Северсталь ПАО - Severstal 496 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 203 1
Почта России ПАО 2157 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 370 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Альфа-Банк 1797 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Ингосстрах СПАО 434 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Русагро Группа Компаний 294 1
Газпром нефть 638 1
Евросеть 1412 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 85 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 32 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 12 1
Raimbek Bottlers 5 1
Хороший вкус - Комбинат пищевой 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Федеральное казначейство России 1812 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6847 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6460 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 820 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4871 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4132 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3152 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3818 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2134 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3177 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 2
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 65 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1290 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1305 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5291 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 5
Oracle Hyperion 237 5
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Microsoft Dynamics 1179 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 2
Microsoft Windows 15895 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
Microsoft Office 3814 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 29 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
СКБ Контур - Docrobot Evolution 4 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Intel Itanium 629 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 5 1
Dassault Systemes - Delmia 25 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Генс Георгий 76 2
Черникова Ксения 5 2
Грознова Наталья 2 2
Путин Владимир 3239 1
Чехонин Антон 65 1
Овчаренко Юрий 37 1
Бобровников Борис 104 1
Растопшин Павел 46 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Белов Александр 74 1
Фомичев Андрей 71 1
Солодилов Андрей 9 1
Головачев Михаил 20 1
Бяков Юрий 42 1
Вирцер Евгений 39 1
Кузьмин Сергей 39 1
Адылин Павел 18 1
Рыжов Алексей 19 1
Коновалов Борис 14 1
Томлянович Степан 6 1
Дуброво Игорь 4 1
Никитин Валерий 16 1
Исаев Дмитрий 46 1
Кругляков Станислав 3 1
Аксенов Алексей 12 1
Зинченко Алексей 2 1
Урусов Алексей 4 1
Черенков Павел 9 1
Соколов Игорь 22 1
Савельев Дмитрий 10 1
Лачков Евгений 38 1
Воронцов Алексей 15 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Котов Иван 11 1
Шандалов Андрей 16 1
Болсуновский Михаил 12 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Вольпе Борис 92 1
Коваленко Андрей 7 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 6
Европа 24371 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3201 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 618 2
Казахстан - Республика 5639 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1520 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1051 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 389 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 373 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 329 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 263 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Украина 7664 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1529 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 733 1
Болгария - Республика 778 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Азовско-Черноморский бассейн 8 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 109 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 36 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2499 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5749 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5982 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4997 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7636 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 96 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3619 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 160 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1037 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 308 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1483 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1957 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2069 1
Ведомости 1071 1
Мурзилка 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
IDC - International Data Corporation 4919 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Gartner - Гартнер 3572 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153