Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и компания «Консист Бизнес Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

«Консист Бизнес Групп» – разработчик решения «Турбо ERP» и платформы разработки «Турбо Х» (входят в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Компания примет партнерское участие в работе АНО «НЦК ИСУ» по созданию методологии разработки, внедрения и эксплуатации единой национальной ERP-платформы – системы управления ресурсами (СУР).

Совместно с «Консист Бизнес Групп» АНО «НЦК ИСУ» будет вести переговоры с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти о создании методологии разработки СУР. Также их усилия будут направлены на привлечение к этому процессу научно-исследовательских и образовательных организаций.

Основная цель взаимодействия «НЦК ИСУ» и «Консист Бизнес Групп» – обеспечение технологической независимости госкорпораций и крупных предприятий при использовании СУР. Достичь ее организации планируют путем создания ERP-платформы, сопоставимой с зарубежными аналогами по функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости.

Кирилл Семион, генеральный директор АНО «НЦК ИСУ»: «В качестве основы СУР выступят платформенные решения, которые впоследствии будут дополнены специализированными модулями. Поэтому платформу смогут использовать предприятия разных сегментов и отраслей. Кроме того, СУР будет основываться на принципах открытой архитектуры. Это позволит включать в нее уже существующие на рынке разработки для удовлетворения потребностей крупного бизнеса».

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Помимо обеспечения технологической независимости российских организаций при использовании СУР, мы направим наши усилия на разработку ее архитектурных стандартов. Используя при этом опыт в построении решений «Турбо».