«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится официальным спонсором клуба. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Волейбольный клуб «Динамо» за почти 100-летнюю историю становился многократным победителем чемпионатов СССР и России. Решения «Турбо» уже более 30 лет представлены на российском рынке программного обеспечения, что говорит о надежности и качестве программных продуктов. Партнерство клуба и «Турбо» — подтверждение репутации бренда.

Николай Ступаков, генеральный директор волейбольного клуба «Динамо»: «Наш клуб является многократным победителем как в национальных чемпионатах, так и международных соревнованиях. Обладая столь уникальным опытом, мы ставим себе большую цель — популяризацию командных видов спорта, раскрытие потенциала молодых спортсменов».

Сотрудничество с волейбольным клубом «Динамо» является частью стратегии «Консист Бизнес Групп» по поддержке здорового образа жизни и событий в области физической культуры.

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Для нас партнерство с волейбольным клубом «Динамо» — знак высокого доверия. Мы ценим легендарную историю клуба и рады стать частью нового этапа в достижении спортивных целей».

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«Динамо» (Москва) — советский и российский мужской волейбольный клуб. Был основан в 1926 г., через три года после создания спортивного общества «Динамо». За почти столетнюю историю спортсмены клуба завоевали множество престижных российских и международных наград. Игроки клуба не раз становились олимпийскими чемпионами, победителями и призерами чемпионатов мира и Европы. В последние сезоны клуб переживает свою «золотую эпоху». За три года «Динамо» выиграло семь различных трофеев, в том числе дважды стало чемпионом России.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИT-консалтинга, внедрения информационных систем и заказной разработки программного обеспечения, занимает 2-е место в рейтинге ERP Market.CNews. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» — 14,5 тыс. человек.