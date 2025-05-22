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«Консист Констракшн» и «НВТ-Системы» заключили соглашение о сотрудничестве

«Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») и «НВТ-Системы» (партнер ГК «Эксара») подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились объединить свои усилия для продвижения на рынке отечественных решений и совместной реализации проектов в сфере промышленной автоматизации.

«НВТ-Системы» – российский производитель оборудования и программного обеспечения для автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Вендор занимается созданием решений для энергетических, нефтехимических, металлургических и других сложных производств, используя инновационные продукты и технологии. Компания разрабатывает и производит контроллеры и программно-технические комплексы для критически важных объектов.

Инжиниринговая компания «Консист Констракшн» обладает компетенциями во внедрении и продвижении АСУ ТП и активно взаимодействует с различными организациями на российском рынке. Предоставляет услуги на всех этапах проекта: от предварительного обследования и подготовки технико-экономического обоснования до модернизации и реконструкции инфраструктуры. Обеспечивает внедрение новых систем, поставки оборудования, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, проведение заводских приемочных испытаний, разработку прикладного программного обеспечения, сборку шкафов АСУ ТП. Кроме того, интегратор предлагает сервисную поддержку оборудования на протяжении всего его жизненного цикла, а также организует курсы для технических специалистов.

В рамках соглашения «Консист Констракшн» планирует использовать в своих проектах флагманские продукты «НВТ-Системы», включая современные универсальные контроллеры для ответственных применений «АРКС» и систему «МИРТС». Контроллеры полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и внесены в реестр Минпромторга.

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Павел Горянский, генеральный директор «Консист Констракшн», сказал: «Мы выбрали «НВТ-Системы» в качестве партнера, так как видим серьезный потенциал в развитии российских продуктов для комплексов автоматизированного управления уровня РСУ/ПАЗ. Убеждены, что совместная работа наших компаний позволит добиться выдающихся результатов».

Владимир Менделевич, генеральный директор «НВТ-Системы», отметил: «Считаем сотрудничество с «Консист Констракшн» перспективным. Взаимодействие направлено на усиление позиций обеих компаний на рынке, внедрение инновационных технологий и повышение эффективности реализуемых проектов. Наша цель – создание новых возможностей для бизнеса в сегменте промышленной автоматизации».

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