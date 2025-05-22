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НВТ-Системы
«НВТ-Системы» — вендор и производитель программно-технических комплексов (ПТК) и услуг по созданию полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) электрических станций, нефтехимических, металлургических и других сложных технологических производств. Компания работает с 1993 г. Партнер ГК «ЭКСАРА».
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Консист Констракшн» и «НВТ-Системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
НВТ-Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1738 1
|Горянский Павел 28 1
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