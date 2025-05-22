«НВТ-Системы» — вендор и производитель программно-технических комплексов (ПТК) и услуг по созданию полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) электрических станций, нефтехимических, металлургических и других сложных технологических производств. Компания работает с 1993 г. Партнер ГК «ЭКСАРА».