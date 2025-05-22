Получите все материалы CNews по ключевому слову
Менделевич Владимир
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Консист Констракшн» и «НВТ-Системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
Менделевич Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
|НВТ-Системы 2 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 1
|Горянский Павел 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.