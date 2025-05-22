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Менделевич Владимир


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Консист Констракшн» и «НВТ-Системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Менделевич Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
НВТ-Системы 2 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3134 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1089 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6597 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 1
Горянский Павел 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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