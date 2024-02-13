«Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» для российского бренда спортивной и повседневной одежды Zasport. Проект позволит оптимизировать сроки обработки заказов компании на 35%.

Zasport с 2012 г. разрабатывает и производит одежду для российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций, развивает сеть розничных магазинов, а с 2017 г. является официальным экипировщиком олимпийской команды России. В мае 2023 компания открыла фабрику в Башкортостане общей производительностью 562 тыс. единиц готовой продукции в год.

В связи с ростом бизнеса и увеличением количества заказов потребовалось ИТ-решение, которое организует совместную работу пяти функциональных подразделений: руководителей компании, менеджеров проектов, дизайнеров, финансового блока и управления производством. Система должна обеспечить координацию департаментов при реализации оптовых заказов на изготовление спортивной одежды, сократить время их передачи в производство и контролировать все этапы работы.

Максим Козлов, заместитель генерального директора Zasport, сказал: «Создание удобной, надежной и стильной экипировки – сложный процесс, требующий слаженной работы всех подразделений. С учетом активного роста бизнеса Zasport поддержка командной работы с помощью современного ИТ-инструмента стала крайне важной задачей. Мы выбрали «Турбо» и уверены, что с ним достигнем всех поставленных целей».

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп», сказал: «Мы уверены, что решение «Турбо Трекинг» поможет в реализации новых масштабных бизнес-проектов Zasport и откроет возможности в управлении процессами и знаниями. Компания получит единую информационную среду контроля сроков исполнения задач, аналитическую отчетность по исполнению заказов, что позволит повысить эффективность исполнения стратегических проектов».

Продукт «Турбо Трекинг» разработан на российской программной платформе «Турбо X, включен в Единый реестр российских программ (№16206 от 30 декабря 2022 г.). Решение позволяет автоматизировать различные аспекты совместной работы сотрудников любого профиля деятельности, включая контроль задач и поручений в рамках реализации проектов.