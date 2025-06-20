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Солодилов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Солодилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 243 1
|Бобровников Борис 104 1
|Никитин Валерий 16 1
|Горянский Павел 29 1
|Исаев Дмитрий 47 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Белов Александр 74 1
|Степанов Антон 69 1
|Мякишева Марина 84 1
|Чехонин Антон 65 1
|Шилов Сергей 94 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Пустовой Максим 34 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Бяков Юрий 42 1
|Коновалов Борис 14 1
|Растопшин Павел 46 1
|Кузьмин Сергей 40 1
|Головачев Михаил 20 1
|Адылин Павел 18 1
|Томлянович Степан 6 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Маковский Игорь 9 1
|Потапова Елена 1 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Черных Александр 5 1
|Петров Виктор 15 1
|Вронская Светлана 21 1
|Мамаев Вадим 3 1
|Емелеев Камил 1 1
|Чука Ласло 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
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