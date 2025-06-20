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Солодилов Андрей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Билайн» и «Лига Цифровой Экономики» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать 1
10.12.2019 Smart Engines реализует проекты с «Лигой цифровой экономики» 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» 1
27.11.2015 Андрей Солодилов - Оказание ИТ-услуг – отличный способ увеличить долю рынка в кризис 1
27.01.2015 AT Consulting обновила CRM-систему в «ОТП Банке» 1
24.08.2011 Сергей Шилов: Каждый прожитый год работы можно вспоминать с гордостью 1
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны 1
05.03.2008 За CRM-системами выстроилась очередь 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Солодилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8942 3
Oracle Corporation 6764 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Амтел-Сервис 36 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
АйТи 1388 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Крок - Croc 1786 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Норбит - Norbit 384 1
Ланит Интеграция 195 1
Совзонд - Sovzond 118 1
SAP SE 5341 1
Softline - Софтлайн 3015 1
Корус Консалтинг ГК 1266 1
SAS Institute 998 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
Teradata - Терадата 215 1
Salesforce - Informatica 127 1
Amdocs 133 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
Temenos AG 24 1
Diasoft - Диасофт 940 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 266 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
iFlex - айФлекс 6 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
НСПК - Национальная система платежных карт 860 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7117 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10755 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3363 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4937 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6908 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1986 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3231 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 2
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SCRUM - Методология совместной работы 136 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4192 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Kit 5 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 490 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Арлазаров Владимир 243 1
Бобровников Борис 104 1
Никитин Валерий 16 1
Горянский Павел 29 1
Исаев Дмитрий 47 1
Кругляков Станислав 3 1
Белов Александр 74 1
Степанов Антон 69 1
Мякишева Марина 84 1
Чехонин Антон 65 1
Шилов Сергей 94 1
Овчаренко Юрий 37 1
Савельев Дмитрий 10 1
Пустовой Максим 34 1
Шандалов Андрей 16 1
Фомичев Андрей 71 1
Болсуновский Михаил 12 1
Бяков Юрий 42 1
Коновалов Борис 14 1
Растопшин Павел 46 1
Кузьмин Сергей 40 1
Головачев Михаил 20 1
Адылин Павел 18 1
Томлянович Степан 6 1
Мишустин Михаил 699 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Маковский Игорь 9 1
Потапова Елена 1 1
Литвинов Игорь 10 1
Черных Александр 5 1
Петров Виктор 15 1
Вронская Светлана 21 1
Мамаев Вадим 3 1
Емелеев Камил 1 1
Чука Ласло 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 4
Казахстан - Республика 5666 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Украина 7682 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3025 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Узбекистан - Республика 1790 1
Армения - Республика 2328 1
Грузия 1256 1
Таджикистан - Республика 885 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3247 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3024 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5051 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5044 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3572 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2212 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1492 1
Паспорт - Паспортные данные 2606 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1753 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3575 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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