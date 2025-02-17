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Черных Александр



17.02.2025 Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения 1
26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать 1
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черных Александр и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 121 1
Информзащита 764 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
One Identity 11 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
One Identity - BalaBit IT Security 13 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2832 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6277 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 597 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 336 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 1
Data Governance - Руководство данными 124 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Angara Security - Blazar NAC - Blazar Network Access Control 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Маковский Игорь 9 1
Емелеев Камил 1 1
Петров Виктор 13 1
Солодилов Андрей 9 1
Фишелев Яков 4 1
Мишустин Михаил 683 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 275 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6725 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5996 1
Паспорт - Паспортные данные 2522 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 404 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1326 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 571 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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