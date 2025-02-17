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Angara Security Blazar NAC Blazar Network Access Control



17.02.2025 Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Angara Security и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
Blazar - Luxtera 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
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