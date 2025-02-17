Angara Security Blazar NAC Blazar Network Access Control
|17.02.2025
|Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения 2
Angara Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
|Blazar - Luxtera 2 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.