Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес

Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Blazar NAC в отдельную независимую структуру – акционерное общество «Блазар». Такое решение обусловлено растущим глобальным спросом на решения для контроля доступа в сеть (NAC) и необходимостью качественного импортозамещения на российском рынке.

Продукт Blazar NAC, составляет основу портфеля решений новой компании. Его уникальность заключается в удобстве интеграции в существующую инфраструктуру, доступности и простоте эксплуатации.

Новая компания планирует полностью сконцентрироваться на ускоренном развитии текущего и создании новых решений для противодействия актуальным угрозам цифровой среды, в частности — несанкционированному доступу к корпоративным сетям. Ключевой задачей станет закрытие потребностей крупных корпоративных клиентов без отраслевых ограничений.

Возглавит новую компанию Александр Черных, ранее занимавший позицию директора центра разработки Angara Security. Александр обладает большим опытом работы в сфере информационной безопасности, включая работу как со стороны вендоров, так и интеграторов, в течение 13 лет. За последние пять лет накопил экспертизу в части разработки новых продуктов с нуля и их вывода на рынок, уделяя основное внимание созданию и развитию решений по управлению доступом, идентификации и аутентификации пользователей.

«Рынок NAC, являющийся неотъемлемой частью растущего рынка сетевой безопасности, находится на подъеме. Мы видим большую перспективу в создании фокусированного бизнеса, который сможет гибко и быстро реагировать на вызовы импортозамещения, – прокомментировал Александр Черных, генеральный директор компании «Блазар». – Наша цель – не просто представить эволюцию продукта, а предложить рынку зрелое, востребованное решение. Мы обладаем необходимой экспертизой, чтобы помочь заказчикам не просто соответствовать регуляторам, а выстроить надежную и современную систему защиты от несанкционированного доступа. Наша гибкость позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов и внедрять необходимые доработки гораздо быстрее, чем крупные игроки рынка».

Перспективы развития компании связаны с планами по расширению продуктового портфеля, активному формированию и развитию партнерской сети, а также сертификацией продукта для работы с государственным сектором. Реализация решений Blazar будет осуществляться через классическую двухуровневую систему продаж, что обеспечит максимальный охват рынка и качественное сопровождение клиентов по всей России.