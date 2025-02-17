Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения

Компания Angara Security, поставщик решений в сфере информационной безопасности, сообщает, что cистема контроля доступа к сети Blazar Network Access Control включена в hеестр российского программного обеспечения. Реестровая запись №26417 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 12 февраля 2025 г. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Blazar NAC – система класса Network Access Control, которая предназначена для решения ряда задач, связанных с управлением доступом к сетевым ресурсам организации. Продукт предоставляет набор эффективных инструментов для их решения и обладает следующими ключевыми возможностями: централизованное управление политиками доступа для всех подключаемых устройств; динамический контроль доступа на основании текущего состояния устройства и его соответствия внутренним стандартам безопасности; мониторинг и аудит сетевых событий для выявления попыток нелегитимных подключений.

В соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минцифры России от 22 сентября 2020 г. № 486, Blazar NAC отнесена к классу средств защиты от несанкционированного доступа к информации.

«Blazar NAC обеспечивает одну из ключевых функций в безопасности современной ИТ-инфраструктуры и является важнейшим элементом комплексной стратегии защиты от несанкционированного доступа. Это особенно актуально в условиях постоянного роста количества различных устройств. Пройденные проверки и последующее внесение в реестр подтверждает надежность Blazar NAC и что система полностью подходит для использования в рамках политики импортозамещения», - сказал Александр Черных, директор Центра разработки Angara Security.