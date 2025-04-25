Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам

Для Angara Security 2024 г. стал периодом подготовки к трансформации внутренней структуры и процессов, направленных на соответствие новым технологическим вызовам. Компания работала над формированием предложений для различных пользовательских сегментов по ключевым направлениям. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Компания зафиксировала объем выручки на услуги и сервисы в размере 7,970 млрд руб. по итогам календарного года, что сопоставимо с аналогичными показателями 2023 г., составившими 7,882 млрд руб. Эти показатели связаны, в первую очередь, с переходом компаний с госучастием и частных организаций на российские решения, действиями регуляторов и ужесточением требований законодательства, появлением новых нормативных актов, направленных на защиту данных и обеспечение кибербезопасности.

«Angara Security работает на рынке информационной безопасности, который тесно связан с экономической ситуацией в стране в целом. Повышение запросов на сервисы и услуги, консалтинг и экспертизу на фоне снижения запросов на поставку оборудования связано, как с кадровым дефицитом, так и с пересмотром бюджетов и изменением приоритетов в сфере цифровизации компаний. Кроме того, по многим направлениям организации ранее уже импортозаместили свое оборудование, – сказал генеральный директор Angara Security Сергей Шерстобитов. – Эти факторы нашли отражение и в структуре доходов нашей компании. Наметились новые и актуальные для нас направления развития бизнеса. Конкурентным преимуществом сейчас является полнота и глубина экспертизы, способность быстро реагировать на запросы клиентов. Поэтому, за прошедший год компания значительно усилила штат экспертов, увеличив его более чем на 20%».

Более трети компаний в России (42% - данные ЛК) обращаются к поставщикам управляемых ИТ- и ИБ-услуг из-за нехватки собственных специалистов по информационной безопасности, способных обеспечить комплексную защиту данных.

Повышенная активность злоумышленников и широкое освещение случаев кибермошенничества в СМИ также способствовали тому, что компании начали обращать больше внимания на защиту своих информационных активов.

Цифровизация бизнеса также стимулировала спрос на услуги DevSecOps: выстраивание процесса безопасной разработки, анализ исходного кода, создание доверенных репозиториев и защита среды разработки.

В 2024 г. для одного из заказчиков финансового сектора эксперты Angara Security спроектировали и внедрили систему, обеспечивающую безопасное использование заимствуемого программного обеспечения из внешних источников. Система позволяет проводить комплексный анализ артефактов набором инструментов отечественной разработки. Созданная система была интегрирована в процесс безопасной разработки заказчика, что позволило реализовать политику нулевого доверия в отношении работы с репозиторием.

В компании транспортной отрасли были выстроены процессы SOC, а также внедрен стек технологий мониторинга, реагирования и поиска уязвимостей на отечественных решениях. В кратчайшие сроки был реализован проект федерального масштаба (более 50 тыс. активов с охватом по всей России).

В 2024 г. компания Angara Security приступила к выполнению проектов по направлению Red Team. Был успешно завершен проект в одной из промышленных компаний. Экспертиза задействованной команды позволила клиенту, в частности, выявить неочевидную проблему в мониторинге безопасности ИТ-активов со стороны организаций, имеющих легитимный доступ в инфраструктуру, и разработать план по совершенствованию методов выявления и предотвращения атак из-под «белого профиля».

В 2025 г. Angara Security планирует наращивать объемы предоставления услуг, в частности, предложить рынку пакет сервисов, обеспечивающих киберустойчивость на всех этапах Cyber Kill Chain внутри организации и за ее пределами.

Также одно из перспективных направлений — развитие продукта собственной разработки, системы контроля сетевого доступа Blazar NAC, выпущенной в 2024 г. Система развернута для защиты собственной инфраструктуры компании, реализовано несколько проектов для корпоративных клиентов.

Развитие ИТ-рынка и цифровой экономики России в целом сегодня невозможно без услуг информационной безопасности, которые решают не только сугубо технологическую задачу, но и обеспечивают устойчивость, доверие и безопасность всей цифровой экосистемы и работы критических отраслей экономики. Отечественный рынок ИБ прошел впечатляющий путь роста и создания отечественного стека решений. Его дальнейшее развитие является ключевым фактором устойчивой динамики цифровой экономики России, а развитие отечественных поставщиков продуктов и услуг ИБ – важным фактором обеспечения технологического суверенитета страны.

Angara SOC

Центр киберустойчивости Angara SOC развивался как в части экспертизы, так и в части продуктов и услуг. В Angara SOC работают более 130 человек — сегодня это одна из самых больших SecOps команд на рынке. Эксперты Angara SOC заняли второе место на международном киберполигоне Cyber Polygon, в учениях приняли участие более 300 команд из 65 стран. А также стали лауреатами премии Digital Leaders Award за разработки в сфере SOC с использованием машинного обучения.

В 2024 г. Angara SOC запустил платформу для управления цифровым следом Angara ЕСНО и новый сервис по управлению активами. Кроме того, Angara SOC, корпоративный центр ГосСОПКА класса «А», продолжил практику взаимодействия с ведомствами при реагировании на инциденты. Продолжилось и сотрудничество с НКЦКИ по совместному обнаружению и остановке фишинговых кампаний, направленных против граждан России.

«На протяжении всего года мы, как и всегда, анализировали и изучали угрозы и, исходя из этого, выстраивали наши сервисы, чтобы они становились удобнее и прозрачнее для клиентов. Для нас забота о качестве сервисов — это не просто вопрос репутации, но и возможность выполнить нашу миссию перед обществом», — сказал директор Angara SOC Тимур Зиннятуллин.