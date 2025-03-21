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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171323
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Хонин Александр


21.03.2025 Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое 1
29.07.2024 В 2023 году ритейл и e-commerce вошли в топ-3 самых атакуемых отраслей российской экономики 1
20.09.2023 Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний 1
07.08.2023 Российские вендоры займут 95% отечественного рынка кибербезопасности к 2027 году 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хонин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 307 3
Gen Digital - Avast Software 175 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4955 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
ESET - ESET Software 1135 1
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 146 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28173 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5792 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2979 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12172 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 466 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2582 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3160 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7776 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6821 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4816 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2534 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 99 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10226 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1327 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3913 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7472 1
Оповещение и уведомление - Notification 4730 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4572 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 145 1
FreePik 1055 1
Рязанова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17572 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2693 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1344 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7917 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14643 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2430 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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