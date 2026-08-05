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Компания «Блазар» представила новую версию системы контроля сетевого доступа Blazar NAC 3.0

Компания «Блазар» продолжает реализовывать стратегию развития системы контроля сетевого доступа Blazar NAC, ориентируясь на потребности крупных корпоративных клиентов. В версии Blazar NAC 3.0 осуществлена возможность развёртывания системы в территориально распределённой инфраструктуре с помощью создания федерации из независимых равноправных узлов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Блазар».

Такое решение учитывает архитектуру сети предприятия, позволяет оперативно реагировать на её изменения и обеспечивает технологическую основу для централизованного управления сетевым доступом в геораспределённой корпоративной сети.

Контроль соответствия рабочих станций, работающих под управлением операционной системы macOS, установленным в организации внутренним правилам ИБ расширяет функциональные возможности Blazar NAC 3.0.

Реализованный в системе централизованный сбор структурированных логов предоставляет администратору единую точку контроля и структурированные данные для быстрой аналитики, упрощения диагностики и расследования инцидентов.

Расположение становится новым критерием и позволяет учитывать локацию подключения пользователя и устройства как один из факторов при принятии решения о предоставлении доступа.

«Мы развиваем наш продукт с учетом запросов корпоративных клиентов. Новая версия Blazar NAC 3.0 заметно расширяет возможности управления доступом в сложных распределённых средах, — отметил генеральный директор компании «Блазар» Александр Черных. — Реализованные обновления – это инструменты под реальные задачи бизнеса: они учитывают особенности работы в территориально разнесённой инфраструктуре, разнородную среду и разные сценарии эксплуатации, обеспечивая при этом прозрачность для команд ИБ».

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