Разделы

Цифровизация
|

«Билайн» и «Лига Цифровой Экономики» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Лига Цифровой Экономики» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на отечественную инфраструктуру с использованием гибридных облачных решений. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Центральным кейсом станет тиражирование успешного проектного опыта «Билайн» по переносу собственной ERP-системы на архитектуру x86. Решение, реализованное в 2025 г., обеспечило трехкратный рост производительности, снижение инфраструктурных затрат на 30%, бесшовный переход без простоев, а также запуск механизмов аварийного восстановления (DR) и быстрой репликации данных.

Партнерство позволит объединить экспертизу «Билайн» в управлении критичными ИТ-системами с инженерными компетенциями «Лиги Цифровой Экономики». Совместные команды сосредоточатся на реализации подобных проектов для крупных клиентов в государственном и корпоративном секторах, включая ERP, CRM и другие бизнес-критичные платформы. В планах также выработать решения для перехода не только в облачные среды, но и на полностью отечественные аттестованные продукты, соответствующие требованиям КИИ и ГИС.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

«Совместные усилия с «Лигой» позволят масштабировать наши наработки в области облачных технологий и предложить рынку готовые решения, проверенные в самых сложных условиях», — отметил Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайн».

«Цифровизация телеком-сферы, с одной стороны, и облачные технологии, с другой, являются одними из основных направлений нашей работы, где мы добились значительных успехов, что подтверждают отраслевые рейтинги. Синергия экспертизы «ВымпелКома» и компетенций Лиги создает уникальные возможности для клиентов. Уверен, что наше сотрудничество укрепит позиции обеих компаний на рынке», — сказал Андрей Солодилов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

В России создали ИИ для выявления поддельных документов, который «не имеет аналогов в мире»

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще