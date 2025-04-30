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Рубенчик Антон



30.04.2025 «Билайн» представляет Beeline Cloud 2.0 — облачную платформу нового поколения 1
26.04.2024 «Билайн» разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений 1
30.09.2013 «Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рубенчик Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 21 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
Ростелеком 9881 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 1
Microsoft Corporation 24804 1
Vodafone Group 1384 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Почта России ПАО 2149 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 564 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21692 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14587 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5410 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30383 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3265 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 98 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 22 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Microsoft Visual Studio 412 1
Чистова Евгения 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 1
Европа Восточная 3109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52282 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4106 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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