Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома

Новый ИТ-директор «Сибура» Антон Рубенчик будет в том числе расширять внедрение искусственного интеллекта. До этого назначения он работал преимущественно в телекоме, в частности был членом правления, вице-президентом по ИТ в «Вымпелкоме».



Назначение в «Сибуре»

Директором по цифровым и информационным технологиям «Сибура» назначен Антон Рубенчик, сообщили CNews представители компании. В зону его ответственности входят ООО «Сибур Диджитал» (разработка и внедрение ИТ-решений) и ООО «Сибур Коннект» (эксплуатация и поддержка ИТ).

Приоритетными задачами Рубенчика станут повышение эффективности и ускорение разработки, технологическая независимости в части ИТ и внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы.

Антон Рубенчик сменил на этом посту Алису Мельникову, которая проработала в «Сибуре» больше пяти лет и, как сказали в пресс-службе, приняла решение продолжить карьеру за периметром компании.

Опыт нового директора

До прихода в «Сибур» Рубенчик был членом правления, вице-президентом по ИТ в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»). Здесь он руководил модернизацией ИТ-ландшафта и развитием облачных сервисов.

До этого — занимал руководящие должности в МТС и NVision Group, отвечал за трансформацию ИТ-систем и перевод команд на продуктовую модель работы.

Высшее образование Рубенчик получил в Санкт-Петербургском университете аэрокосмического приборостроения по специальности «Информационные системы. Методы и средства защиты информации». Позже получил степень Executive MBA Американского института бизнеса и экономики (AIBEc).

«Для меня большая честь присоединиться к команде "Сибура" — компании, которая активно трансформирует отрасль и задает новые стандарты в цифровизации. Мы намерены ускорить внедрение современных цифровых решений, усилив роль ИТ как одного из ключевых драйверов развития бизнеса», — сказал по поводу своего назначения Рубенчик.

Цифровые проекты «Сибура»

В 2020 г. «Сибур» консолидировала ИТ-экспертизу, создав компанию «Сибур Диджитал». Мельникова тогда стала ее генеральным директором.

«Сибур» активно внедряет ИТ-технологии и реализует ежегодно до 300 проектов. В том числе — проекты по импортозамещению индустриального ПО.

ИИ уже применяется во многих процессах. В начале 2024 г. в компании была создана лаборатория ИИ для проверки гипотез применения ИИ для решения различных бизнес-задач.

В июле 2024 г. CNews писал о совместной разработке «Сибура» и Сбербанка, которые создали ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России. Отталкиваясь от технической документации ассистент определяет параметры искомого предмета и подбирает допустимые аналоги, имеющие преимущества по цене, качеству и доступности.