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«Билайн» и «Контур» помогут российскому бизнесу с автоматизацией

«Билайн» и разработчик цифровых сервисов для бизнеса «СКБ Контур» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.

Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.

Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса «Контур» — в частности сервиса видеоконференций «Контур.Толк». В планах увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с ИТ- и офисной инфраструктурой «Билайна», наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Всё это позволит растить качество продукта, улучшать опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для «Билайна», но и для других пользователей «Контур.Толк».

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цифровизация

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайна», сказал: «Мы рассчитываем на то, что сервисы «Контура» послужат совершенствованию бизнес-процессов «Билайна», а опыт и технологии «Билайна» для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов «Контура» — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», отметил: «Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, «Контур» в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как «Билайн», позволит вывести решения «Контура» на новый уровень».

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