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«Билайн» завершил миграцию ERP-системы на архитектуру x86

«Билайн» объявляет о завершении миграции ERP-системы на современную архитектуру x86 с использованием VEGA — интеллектуального оркестратора гибридной инфраструктуры, ключевого компонента новой облачной платформы Beeline Cloud 2.0. Проект подтвердил эффективность подхода «все как код» и готовность компании к внедрению GenAI-решений. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

ERP-система «Билайн», обрабатывающая более 75 млн транзакций в год, требовала модернизации из-за рисков устаревшей инфраструктуры SUN SPARC (RISC). Для перехода на x86 компания использовала VEGA, который упростил управление мультивиртуализацией (OpenStack, VMware) через единый интерфейс, что позволило разворачивать тестовые среды за 6 часов (вместо недель настройки физических серверов) и снизило количество ошибок при миграции данных и переключении процессов.

В рамках проекта достигнуты следующие ключевые показатели: нулевые простои бизнес-процессов, ускорение расчетов в 3 раза, сокращение затрат на инфраструктуру на 30% и выполнение SLA по критическим инцидентам на уровне 99,2%.

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Безопасность

Успех миграции ERP стал возможен благодаря раннему внедрению VEGA внутри компании. Теперь эта технология, ставшая ядром beeline cloud 2.0, доступна клиентам. Платформа предлагает единое управление гибридной инфраструктурой, инструменты самообслуживания для быстрого масштабирования и поддержку GenAI через автоматизированные и предсказуемые среды.

«VEGA стал основой не только для миграции ERP, но и для подготовки к эре GenAI. Его оркестрация ресурсов позволила нам параллельно проводить регрессионное тестирование, нагрузочные тесты и миграцию данных, что раньше было невозможно. Проект демонстрирует, как гибридные облака становятся драйвером цифровой трансформации. beeline cloud 2.0 — это не просто инфраструктура, а экосистема для инноваций. Опыт миграции ERP подтвердил, что наша платформа готова к самым сложным задачам», — отметил Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайн».

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