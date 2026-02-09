Получите все материалы CNews по ключевому слову
iFlex айФлекс
ООО «айФлекс» ─ российский разработчик и интегратор IT-решений. Компания развивает линейку собственных продуктов. Специализируется на системах автоматизации процессов и обработки данных для
телекоммуникационной сферы, ЭДО, финансовых учреждений и других.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
iFlex и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 1
|ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
|Манжай Игорь 2 2
|Гавриленко Александр 43 1
|Шилов Сергей 96 1
|Гусев Дмитрий 78 1
|Шарак Андрей 66 1
|Поляков Андрей 14 1
|Солодилов Андрей 10 1
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
|Рукавицын Алексей 2 1
|Степанов Антон 71 1
|Осипов Юрий 62 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.