iFlex - айФлекс

Получите все материалы CNews по ключевому слову

ООО «айФлекс» ─ российский разработчик и интегратор IT-решений. Компания развивает линейку собственных продуктов. Специализируется на системах автоматизации процессов и обработки данных для

телекоммуникационной сферы, ЭДО, финансовых учреждений и других.