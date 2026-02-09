«Триколор» внедрил собственную систему обработки персональных данных

Оператор «Триколор» в партнерстве с разработчиком ИТ-решений «айФлекс» создал систему для автоматизации обезличивания персональных данных (ПДн). Решение повышает уровень защиты ПДн, сокращает время на обработку информации во всем ИТ-ландшафте «Триколор» и снижает риск ошибок.

Благодаря собственной системе обработки данных «Триколор» удалось значительно повысить эффективность и надежность работы с данными. До реализации проекта обезличивания все действия с ними выполняли сотрудники компании. Это могло привести к увеличению времени обработки запросов. «Триколор» автоматизировал процесс, что снизило риск ошибок и повысило уровень защиты данных. Новая система полностью отвечает требованиям федерального законодательства.

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» обязывает компании прекращать обработку ПДн и обезличивать или уничтожать их, если цель их использования достигнута или субъект ПДн отозвал согласие на их обработку. С 1 сентября 2025 г. к этому требованию добавилась обязанность формировать и предоставлять обезличенные наборы данных по официальным запросам уполномоченных госорганов. Если компания не соблюдает требования 152-ФЗ, ей грозят ощутимые штрафы.

«Ввиду отсутствия на рынке специализированных решений мы вместе с коллегами из “айФлекс” создали систему, которая позволила выстроить прозрачный и автоматизированный процесс работы с данными — от обработки запросов до формирования обезличенных наборов. В итоге необходимые операции выполняются отлаженно, быстро и без ошибок, что позволило свести к минимуму риски для бизнеса. Для нас крайне важно соблюдать требования законодательства, одновременно гарантируя анонимность наших клиентов. Мы убеждены, что пользователи должны получать наилучший сервис вне зависимости от того, касается ли это предоставления услуг или защиты их прав в соответствии с 152-ФЗ», — сказала Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям «Триколор».

«Особенность проекта в том, что существенную часть времени, кроме разработки системы, заняло исследование существующих процессов заказчика и их адаптация к работе с обезличенными субъектами данных. В короткие сроки мы провели подробное обследование мастер-систем и процессов, которое было необходимо для внедрения разработанной системы обработки данных, а также позволило корректно сформулировать задачи для поставщиков мастер-систем по интеграции методов обезличивания в их решения», — сказал директор проектов компании «айФлекс» Александр Жаров.