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«Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP

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«Триколор» («Национальная спутниковая компания») перешел на новое биллинговое решение на базе решения SAP BRIM (ранее SAP Hybris Billing). Реализацией проекта занималась команда экспертов «Триколор», специалистов SAP Services CIS и компании-партнера «Айфлекс». Миграция 12-миллионой базы клиентов происходила поэтапно и заняла около двух дней. Итогом внедрения нового решения стало значительное повышение скорости настройки новых тарифов и сервисов для клиентов.

Проект развивался одновременно в двух направлениях: запуск и настройка системы SAP BRIM и подготовка к единовременной миграции базы клиентов. В рамках подготовки к миграции был собран испытательный стенд, аналогичный по производительности реальной системе, на нем в течение года детально тестировались все процессы, проводились замеры скорости и производительности. Затем прошла миграция 12-миллионной базы клиентов.

SAP BRIM включает в себя три основные подсистемы. Продуктовый каталог — здесь заводятся все тарифы и предложения, они аккумулируются централизованно в единой системе. Тарификатор – подсистема с высокой производительностью, которая с большой скоростью обрабатывает тарификационные данные. А также подсистема на базе SAP ERP — для формирования отчетности и интеграции с бухгалтерскими системами — значительно повысившая прозрачность финансовых операций.

Алексей Рукавицын, директор по информационным технологиям «Триколора», сказал: «Ключевой результат перехода — это серьезное увеличение скорости настройки новых продуктовых предложений. Теперь процесс, на который раньше тратили несколько недель, занимает 1-2 дня. Органично были вписаны в биллинговую систему новые услуги, которые сейчас активно развивает «Триколор», в частности, ОТТ-сервисы и видеонаблюдение».

Андрей Шарак, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Для российской индустрии переход «Триколор» на новую биллинговую систему стал уникальным: проектов с подобной функциональностью и объемом на рынке не было, если говорить о глобальном опыте, то SAP BRIM используют крупнейшие телеком-операторы, например, TELUS. Для внедрения решения потребовалась полноценная digital-трансформация ИТ-ландшафта. Проект был запущен по методу «большого взрыва» на всю базу абонентов и стал отличным примером того, как компания в условиях жесткой конкуренции меняет бизнес-модели в отрасли. «Триколор» получил надежную платформу, на базе которой может быстро выводить на рынок новые продукты или услуги, развивать дополнительные направления, повышать качество сервиса для клиентов».

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