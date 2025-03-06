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Группа Самолет Самолет плюс
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
|Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
|ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
|Семенов Алексей 82 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Дмитриев Алексей 48 1
|Попов Александр 47 1
|Романов Константин 34 1
|Урбанский Владимир 27 1
|Пронин Антон 11 1
|Шиянов Игорь 3 1
|Черникова Ксения 5 1
|Горянский Павел 27 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Морозова Анна 6 1
|Чеканов Кирилл 3 1
|Мяльдзин Тимур 2 1
|Тареев Григорий 2 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Доброхотова Ирина 1 1
|Вайсберг Ефим 1 1
|Голомидов Дмитрий 3 1
|Панькин Александр 1 1
|Сергейчев Николай 1 1
|Пепанян Арам 1 1
|Стук Сергей 1 1
|Фесенко Игорь 3 1
|Сидорейко Михаил 1 1
|Утенов Артем 1 1
|Хайдапов Сергей 1 1
|Шершень Сергей 1 1
|Дорохов Владимир 1 1
|Чепкасов Алексей 1 1
|Тютюнов Константин 1 1
|Кушниренко Алена 1 1
|Латкин Роман 1 1
|Брехач Родион 1 1
|Грознова Наталья 2 1
|Чепкасова Екатерина 1 1
|Равилов Рустем 1 1
|Томин Руслан 1 1
|Гервиц Лариса 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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