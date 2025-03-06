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Группа Самолет Самолет плюс


06.03.2025 ИИ начал обрабатывать входящие звонки в контакт-центре «Самолет Плюс» 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 1
30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros 1
18.04.2024 «Самолет Плюс» инвестирует в развитие CRM-систем с более чем 10 тыс. агентов недвижимости 1
03.04.2024 «Самолет» построил отказоустойчивую корпоративную ИТ-инфраструктуру 1
01.02.2024 Группа «Самолет» роботизировала процессы финансово-экономической деятельности компании 1
17.01.2024 Девелопер «Самолет» запустил на собственном сайте страховой онлайн-сервис 1
16.01.2024 ИТ-гранты помогли подмосковным компаниям привлечь более 2 тысяч новых сотрудников 2
21.12.2023 Ксения Позднякова -

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

 1
12.12.2023 «Самолет Плюс» отказался от наружной рекламы благодаря технологиям анализа больших данных билайн бизнес 1
12.10.2023 Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему 1
20.07.2023 «Самолет плюс» инвестировала в платформу Dombook 1
10.07.2023 «Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7463 2
ИИ-Технологии 118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Broadcom - VMware 2381 1
Huawei 3963 1
8292 1
Autodesk 612 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 1
Telegram Group 2044 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Цифра ГК 2443 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 153 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 1
Easy Report 8 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 17 1
Ozon Технологии - Озон Технологии 2 1
Группа Самолет 78 9
Земельный банк 16 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Даркстор у дома 3 1
Malina VC - Малина Венчурс - венчурный фонд 2 1
Доброфлот 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
Альфа-Банк 1782 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 11
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 50 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5337 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3760 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4779 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5378 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 79 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1117 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1174 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 372 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 554 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Яндекс.Маркет 962 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Microsoft Windows 15756 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
Autodesk Revit 115 1
YUcrm - Ю-СРМ 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Sherpa RPA 24 1
Самолет 10D 10 1
Семенов Алексей 82 1
Волков Дмитрий 63 1
Дмитриев Алексей 48 1
Попов Александр 47 1
Романов Константин 34 1
Урбанский Владимир 27 1
Пронин Антон 11 1
Шиянов Игорь 3 1
Черникова Ксения 5 1
Горянский Павел 27 1
Каклюгина Ирина 18 1
Морозова Анна 6 1
Чеканов Кирилл 3 1
Мяльдзин Тимур 2 1
Тареев Григорий 2 1
Позднякова Ксения 25 1
Доброхотова Ирина 1 1
Вайсберг Ефим 1 1
Голомидов Дмитрий 3 1
Панькин Александр 1 1
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Пепанян Арам 1 1
Стук Сергей 1 1
Фесенко Игорь 3 1
Сидорейко Михаил 1 1
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Шершень Сергей 1 1
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Тютюнов Константин 1 1
Кушниренко Алена 1 1
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Равилов Рустем 1 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
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Список системообразующих предприятий РФ 288 2
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
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