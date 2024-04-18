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«Самолет Плюс» инвестирует в развитие CRM-систем с более чем 10 тыс. агентов недвижимости

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» выкупил CRM-системы для сферы недвижимости YUcrm, «Квартус» и «Лотинфо». Этими тремя системами пользуются более 10 тыс. специалистов рынка недвижимости. Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Задача «Самолет Плюс» — наладить процессы в сфере недвижимости и дать другим агентствам качественные CRM-решения для работы с клиентами и развития бизнеса. Для этого «Самолет Плюс» будет инвестировать в развитие CRM-систем, это позволит значительно улучшить качество обслуживания клиентов и партнеров компании. Радикальных изменений в бизнес-процессах систем не предполагается.

«Мы постоянно общаемся с партнерами и агентами и знаем их боли на всех этапах работы. Мы хотим, чтобы качественные ИT-решения были доступны не только нашей компании, но и всему рынку недвижимости, каждому независимому агенту. И мы готовы дать эти решения. Это поможет сделать высокий уровень сервиса стандартом для всей отрасли», — сказал директор по продукту «Самолет Плюс» Николай Сергейчев.

Ранее «Самолет Плюс» заключил стратегическое партнерство с системой Topnlab, сервисами которой пользуются более 25 тысяч специалистов рынка недвижимости.

«Самолет Плюс» планирует полностью перевести свою сеть офисов на Topnlab.

«После перехода сети «Самолет Плюс» и всех партнеров компании на цифровую платформу Topnlab, общее количество активных риелторов на платформе превысит 50 тысяч. Это создаст мощный синергетический эффект», — сказал директор компании Topnlab Арам Пепанян.

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

В ближайшие месяцы «Самолет Плюс» добавит в системы Topnlab и YUcrm уникальные сервисы, которые разработаны для улучшения эффективности бизнеса партнеров компании.

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ПАО ГК «Самолет» — корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. На 31 декабря 2022 г. внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн м2 реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. Группа имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат более 10 тыс. сотрудников и более 150 тыс. акционеров. Миссия компании — создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время.

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