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Вайсберг Ефим


10.03.2025 «Самолет Плюс» запустил платформу для флиппинга с ИИ 1
10.07.2023 «Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вайсберг Ефим и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Самолет - Самолет плюс 16 1
Группа Самолет 78 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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