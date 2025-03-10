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Вайсберг Ефим
|10.03.2025
|«Самолет Плюс» запустил платформу для флиппинга с ИИ 1
|10.07.2023
|«Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир 1
Вайсберг Ефим и организации, системы, технологии, персоны:
|Группа Самолет - Самолет плюс 16 1
|Группа Самолет 78 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Попов Александр 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145942 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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