«Самолет плюс» инвестировала в платформу Dombook

Компания «Самолет плюс» стала инвестиционным партнером цифровой платформы Dombook. Коллаборация сервиса и агрегатора по поиску и продаже новостроек призвана создать продукт с широкой географией проектов, технологичными сервисами, клиентской поддержкой и интуитивно понятным интерфейсом. В перспективе через платформу планируется проводить каждую четвертую сделку на первичном рынке недвижимости за счет подключения максимального числа девелоперов по всей России.

Задача проекта — сделать единый удобный сервис для девелоперов, риелторов и покупателей с самой полной базой первичной и вторичной недвижимости. Единая платформа полного цикла будет отличаться UX/UI среди аналогов на рынке, интуитивно понятным интерфейсом, синхронизированными веб- и мобильными версиями. Единовременно расширенные возможности по подбору недвижимости получат более 12 тыс. риелторов в регионах присутствия «Самолет плюс» и Dombook.

Количество пользователей платформы Dombook с выходом на аудиторию «Самолет плюс» единовременно вырастет больше чем в два раза. Партнерам «Самолет плюс» станет доступна подробная интерактивная карта в регионах присутствия Dombook с экспозицией всех новостроек и комиссионным вознаграждением более чем от 300 девелоперов, расширенный формат фильтров, включая нестандартные критерии, вплоть до выбора материалов фасадов ЖК, и клиентская поддержка в режиме 24/7.

Пользователи платформы Dombook, в свою очередь, смогут предложить своим клиентам новостройки и финансовые продукты от группы «Самолет», услуги по ремонту и обустройству квартиры и широкую базу вторичной недвижимости от «Самолет плюс», а также программы обучений и все активности комьюнити.

«Обновленная платформа позволит предоставлять одинаково широкую линейку услуг одного уровня качества в любом городе присутствия. Мы ожидаем, что к концу года количество пользователей объединенного сервиса вырастет до 15 тыс. Для застройщиков — это дополнительный канал продаж и выход на аудитории по всей стране, для риелторов — доступ к широкой базе предложений и лучшие условия от застройщиков по комиссии и бонусам за объем продаж», — отметил Дмитрий Волков, основатель и управляющий партнер «Самолет плюс».

«Коллаборация с «Самолет плюс» отвечает нашей стратегии по развитию лучших цифровых сервисов для профессиональных игроков рынка недвижимости. Уверена, что продукты такого масштаба смогут позитивно изменить рынок недвижимости России в целом. Благодаря развитию цифровых технологий в отрасли сегодня растет доля межрегиональных сделок и в некоторых городах она уже достигает 50%. Брокеры смогут обеспечить своим клиентам покупку недвижимости по всей нашей стране», — сказала Ирина Доброхотова, управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-новострой».