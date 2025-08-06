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Шумков Максим
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|ИИ‑рекрутер сократил затраты на подбор персонала в сети «Самолет Плюс» на 60% 1
|02.04.2025
|«Самолет Плюс» запустил ИИ-платформу для риелторов 1
Шумков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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