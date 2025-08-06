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Шумков Максим


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ‑рекрутер сократил затраты на подбор персонала в сети «Самолет Плюс» на 60% 1
02.04.2025 «Самолет Плюс» запустил ИИ-платформу для риелторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шумков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Самолет - Самолет плюс 20 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5942 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4931 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10980 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12562 1
Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus 2 1
Завелишко Сергей 5 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376224, в очереди разбора - 746829.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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