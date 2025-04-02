Получите все материалы CNews по ключевому слову
Группа Самолет Самолет плюс AI Plus
Сервис квартирных решений Самолет Плюс запустил в 2025 году платформу AI Plus, которая с помощью искусственного интеллекта помогает риелторам автоматизировать рутинные задачи и повышает продуктивность работы. Инструмент берет на себя первичное общение с клиентами, создание маркетинговых материалов и анализ эффективности продаж. Это сокращает временные затраты, позволяет уделять больше внимания работе с клиентами, и, как следствие, заключать больше сделок. По оценке компании, внедрение платформы поможет агенту экономить до 30% рабочего времени.
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.