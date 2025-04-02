Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus

Сервис квартирных решений Самолет Плюс запустил в 2025 году платформу AI Plus, которая с помощью искусственного интеллекта помогает риелторам автоматизировать рутинные задачи и повышает продуктивность работы. Инструмент берет на себя первичное общение с клиентами, создание маркетинговых материалов и анализ эффективности продаж. Это сокращает временные затраты, позволяет уделять больше внимания работе с клиентами, и, как следствие, заключать больше сделок. По оценке компании, внедрение платформы поможет агенту экономить до 30% рабочего времени.