Группа «Плюс» научила нейросеть искать клиентов и готовить риелторов к переговорам

Группа «Плюс» включила два продукта в экосистему ИИ-платформы AI Plus, которые меняют работу риелтора. Парсер лидов сканирует соцсети и находит до 600 потенциальных клиентов ежедневно, собирая уникальную базу, недоступную для большинства рыночных решений. А ИИ-тренажер позволяет в безопасной среде отрабатывать до 12 сценариев диалогов с покупателями и продавцами в ходе переговоров трех уровней сложности на всех этапах сделки: от холодного контакта до закрытия. По результатам он выдает оценку успешности проведенного разговора и рекомендации по улучшению переговорных навыков. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

Пилотный запуск парсера в Уфе и далее — в регионах России подтвердил его эффективность. Сервисом уже пользуются несколько сотен специалистов из 328 городов России. Продукт разработали в рамках совместной Зимней проектной школы ИТМО и группы «Самолет». Парсер решает ключевую проблему рынка вторичного жилья. В условиях, когда сроки продажи недвижимости выросли в 1,5-2 раза, сервис в несколько раз повышает охват аудитории для собственников, помогая быстрее найти покупателя с полной суммой платежа, поскольку количество сделок в ипотеку снизилось. Это стало возможным слаженной работе риелторов из пилотной фокус-группы крупнейшей в России сети «Самолет Плюс».

«Мы проверяли около 30 гипотез, чтобы найти по-настоящему работающее и ценное для бизнеса решение, — сказал Сергей Завелишко, руководитель направления ИИ-продуктов группы «Плюс» и ментор команды, — Уникальность сервиса в том, что он находит «живые» и «подогретые» лиды в соцсетях — это особенно ценно в регионах, где классические площадки с объявлениями не охватывают все предложения. Для рынка это означает сокращение сроков сделок на 10-15%, а для собственников — возможность продать недвижимость быстрее в сложных макроэкономических условиях».

Пилотное внедрение сервисов уже показало прямую финансовую выгоду. Ежедневно 10-15 собственников, найденных системой, переводятся в проработку. Сервис получил высокие положительные отзывы от риелторов, подтверждающих релевантность лидов и готовность клиентов к сотрудничеству.

Команды продолжили развитие и после завершения школы. При выполнении проектов удалось органично использовать применение прикладных знаний, полученных на совместной программе «Самолета» и ИТМО «Руководитель ИT-разработки».

Ближайшие планы по развитию включают подключение новых соцсетей, внедрение ИИ-ассистентов для автоматического «прогрева» лидов и глубокую интеграцию в экосистему группы «Плюс». При масштабировании сервиса на все регионы прогнозируется рост количества качественных лидов на 10%.

