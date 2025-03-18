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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо Бюджетирование
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Владимир 82 5
|Тарасенко Владимир 34 4
|Горянский Павел 27 3
|Чаркин Евгений 297 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Каминский Алексей 7 2
|Черникова Ксения 5 2
|Грознова Наталья 2 2
|Слышкин Василий 129 1
|Генс Георгий 76 1
|Генс Филипп 41 1
|Михалев Владимир 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Виноград Ирина 2 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
|Лебедев Антон 52 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Аверина Мария 24 1
|Новиков Константин 22 1
|Байков Александр 5 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Смольянинов Андрей 1 1
|Хадасков Денис 5 1
|Захарова Юлия 4 1
|Шадаев Максут 1020 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Калаев Дмитрий 22 1
|Аксенов Константин 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Наймарк Александр 7 1
|Ульянов Николай 113 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аксенов Олег 45 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Нальский Максим 36 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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