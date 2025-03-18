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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо Бюджетирование


18.03.2025 ИТ-компания «Крит» расширяет портфель продуктов для бизнеса решением «Турбо Бюджетирование» 1
Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 2
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP 1
14.08.2023 Сеть отелей Wone Hotels использует решение «Турбо бюджетирование» 2
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО 1
20.07.2023 ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо» 1
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО 1
06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование» 1
30.05.2023 «Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
15.05.2023 Решение «Турбо бюджетирование» внедрено в отеле «Метрополь» 1
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии 1
28.12.2022 WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо» 2
01.06.2022 Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп» 1
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо» 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
14.01.2020 «Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо» 1
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 155 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1958 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 5
SAP SE 5302 3
Oracle Corporation 6728 3
Microsoft Corporation 24717 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
8321 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Inventive Retail Group 76 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Ланит - diHouse - Дихаус 198 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Fibrum 9 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
Integer - Интеджер 11 1
Ланит Консалтинг 12 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Navicon - Навикон 291 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 23 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 11 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
ICL ГК 393 1
МегаФон 9040 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 2
Русагро Группа Компаний 280 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 2
Группа Самолет 79 2
Альфа-Банк 1783 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 1
БЕРГ - BERG 18 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 265 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Газпром ПАО 1349 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 500 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Газпром нефть 627 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос 11 1
Группа Самолет - Самолет плюс 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 4
Федеральное казначейство России 1792 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФРИИ Акселератор 50 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 14
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 556 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 13
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1864 13
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 10
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3215 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 2
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2101 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 17
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 10
Microsoft Windows 15778 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 5 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1632 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 890 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Oracle Hyperion 236 2
ДИЦ - Turbo Management 2 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1094 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Документооборот 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Новые облачные технологии - МойОфис 795 1
НКТ - Р7-Офис 388 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1290 1
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Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 98 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
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Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 1
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
Егоров Владимир 82 5
Тарасенко Владимир 34 4
Горянский Павел 27 3
Чаркин Евгений 297 2
Абакумов Евгений 206 2
Каминский Алексей 7 2
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Наймарк Александр 7 1
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Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Аксенов Олег 45 1
Аникин Дмитрий 45 1
Нальский Максим 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 2
Европа 21840 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Венгрия 814 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Кипр - Республика 564 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Белиз 72 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1495 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 466 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4893 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 155 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 948 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3991 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3582 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 2
Энергетика - Energy - Energetically 5155 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Ergonomics - Эргономика 1607 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2369 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Английский язык 6684 1
Спорт - Футбол 649 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 3
День молодёжи - 27 июня 908 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Онлайн-бухгалтерия

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RPA

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Colocation

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Техника

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Наука

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