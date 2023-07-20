ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»

ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали соглашение о партнерстве. В планах – реализация проектов внедрения и сопровождения систем «Турбо» в цифровой контур клиентов ICL Services. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»

ICL Services – ИТ-компания, предоставляющая ИТ-услуги, проекты, решения и продукты. Среди ключевых направлений деятельности компании – импортозамещение, ИТ-консалтинг, разработка и внедрение приложений, трансформация ИТ-инфраструктур и др.

В рамках партнерства ICL Services будет применять решения, созданные на базе low-code платформы «Турбо X»: «Турбо ERP», «Турбо бюджетирование» и «Турбо трекинг». Ключевыми функциональными направлениями, которые автоматизирует партнер, являются планирование ресурсов, управление закупками и бюджетирование.

Анна Шавалеева, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов ICL Services: «Применение продуктов «Турбо» призвано помочь нашим заказчикам оптимизировать бизнес-процессы, существенно сократить временные и трудовые затраты и обеспечить плавный переход к цифровой трансформации с минимальными изменениями. Решения «Турбо» входят в реестр российского ПО, поэтому мы намерены активно внедрять их в инфраструктуру заказчиков».

Алексей Каминский, директор по корпоративным продажам «Консист бизнес групп»: «Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компанией ICL Services, обладающей большим опытом реализации сложных ИТ-проектов. Платформа «Турбо» и линейка решений на ее основе обладают огромным потенциалом и позволят нашему новому партнеру решать актуальные задачи в корпоративном сегменте».

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ICL Services – российская ИТ-сервисная компания (входит в группу компаний ICL), работающая на отечественном и международном рынках. В штате компании 2000 сотрудников, в портфолио – сотни проекты для более 80 клиентов из разных стран мира. Специалисты компании оказывают ИТ-сервисные услуги на русском, английском, французском, немецком и других языках. Офисы ICL Services расположены в Казани, Москве, Калининграде и Владивостоке.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг, Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.